Kenny Gabriel Panathinaikos'ta kaldı

Yunan Ligi ekiplerinden Panathinaikos Superfoods, Amerikalı oyuncusu Kenny Gabriel ile sözleşme yeniledi.

Yunan Ligi ekiplerinden Panathinaikos Superfoods, Amerikalı oyuncusu Kenny Gabriel ile sözleşme yeniledi.

Bu sezon THY Euroleague'de son 8'de Fenerbahçe'ye elenen, Yunan Ligi'nde de finalde Olympiakos'u geçerek şampiyon olan Panathinaikos Superfoods, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yunan ekibi, bu kapsamda takımın yıldız oyuncularından Kenny Gabriel ile yeniden anlaştı. Panathinaikos, internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada 27 yaşındaki oyuncu ile 1+1+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Başarılı oyuncu da, "Panathinaikos'da kalacağım için mutluyum. Takımı, taraftarları ve Yunanistan'ı seviyorum" diye konuştu.

Gabriel, Panathinaikos ile bu sezon THY Euroelague'de 8.7 sayı, 5.4 ribaund ve 1.1 asist ortalamalarıyla mücadele etti. Yıldız oyuncu daha önce Türkiye'de Pınar Karşıyaka formasını giymişti.

(Oğuzhan Ort / İHA)