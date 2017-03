Kendisini öldüren ağabeyinin doğum gününü böyle kutlamış

İstanbul Ataşehir'de ağabeyinin uykusundan uyandırıp öldürdüğü 24 yaşındaki Ceylan Timuroğlu'nun ağabeyinin 17 Şubat'taki doğum günü partisinde video çekerek sosyal medyada paylaştığı ve altına 'Hayattaki tek aşkım, ağabeyim iyi doğdun' şeklinde not bıraktığı görüldü.

Ataşehir'de meydana gelen olayda bir bankada çalışan 24 yaşındaki Ceylan Timuroğlu ağabeyi Erhan Timuroğlu tarafından gece geç saatlerde uykusundan uyandırılarak öldürülmüştü. Ağabeyinin kafasına sıktığı tek kurşunla hayatını kaybeden genç kızın sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı. Sosyal medya paylaşımlarının içinde ise ağabeyinin doğum gününü kutladığı video dikkat çekti. Genç kızın, ağabeyi için 17 Şubat'ta düzenlenen doğum günü partisinde video çekerek sosyal medyada paylaştığı ve videonun altına ise "Hayattaki tek aşkım, ağabeyim iyi doğdun" şeklinde not bıraktığı görüldü. Doğum günü partisinin genç kızın ölümünden bir süre önce kutlanması ise dikkat çekti.

Polis ekipleri her yerde genç kızın ağabeyi Erhan Timuroğlu'nu arıyor.

(iha)