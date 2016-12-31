31.12.2016 12:36 Kendisi yerine donmasınlar diye meyve ve sebzelerini ısıtıyor

Bilecik'te bir manav soğuk hava şartları nedeniyle kendi yerine donmamaları için meyve ve sebzelerini ısıtıyor. Bilecik'te bir manav soğuk hava şartları nedeniyle kendi yerine donmamaları için meyve ve sebzelerini ısıtıyor.



Manav Kadir Demirbaş soğuk hava nedeniyle meyve ve sebzelerinin donmamasının çözümünü klima çalıştırmakta buldu. Soğuk havalarda kendinin üşümesini hiçe sayan Demirbaş, klimasını depoya takarak meyve ve sebzelerin donmasını engelliyor. Konu hakkında açıklama yapan Kadir Demirbaş, "Hava şartları herkesin malumu. Çetin bir kış geçiriyoruz. Kar yağışıyla sebzelerde yüzde 50 artış gerçekleşmişti. Şuan bu zam yüzde 70'e kadar çıktı. Ürünlerimiz donmasın diye klimamızı depoya koyduk. Ara ara klimayı açarak sebze ve meyvelerimizin donmasını engelliyoruz" dedi.

