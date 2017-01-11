11.01.2017 13:44 Kendini savcı olarak tanıtan dolandırıcıya suçüstü

Ordu'nun Altınordu ilçesinde kendisini savcı olarak tanıtan bir kişi, dolandırıcılık yaparken suçüstü yakalandı. Ordu'nun Altınordu ilçesinde kendisini savcı olarak tanıtan bir kişi, dolandırıcılık yaparken suçüstü yakalandı.



Ordu'ya Şanlıurfa'dan geldiği belirlenen M.V.A. (23), Selimiye Mahallesi'nde ikamet eden Lütfiye U'yu (76) telefonla arayarak kendisini savcı olarak tanıttı. Acil paraya ihtiyacı olduğunu belirten M.V.A., adrese göndereceği kişiye para verilmesini istedi. Kendisini arayan kişinin dolandırıcı olduğunu anlayan Lütfiye U., Ordu Emniyet Müdürlüğünü arayarak şikayette bulundu. İhbarı değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcıdan önce eve giderek beklemeye başladı. Kısa süre sonra eve gelen M.V.A, polis tarafından yakalandı.



M.V.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

