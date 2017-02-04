04.02.2017 12:05 Kendini banka görevlisi olarak tanıtıp 18 bin TL dolandırdı

Bursa'da, sahte banka görevlisi, bir vatandaşın 18 bin lirasını dolandırdı. Bursa'da, sahte banka görevlisi, bir vatandaşın 18 bin lirasını dolandırdı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa Osmangazi ilçesinde ikamet eden E.F'yi telefonla arayan bir şahıs, kendisini banka görevlisi olarak tanıttı. E.F'nin kredi kartından alışveriş yapıldığı ve iptal etmek için şifresini isteyen şüpheli, E.K adına bir hesaba önce 9 bin 900, sonra 8 bin 750 TL olmak üzere toplam 18 bin 650 TL havale etti. Dolandırıldığını anlayan E.F, polise müracaatta bulundu. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

(Samet Doğru / İHA)

