Kendine akvaryumda ziyafet çekti

Kara leyleğin balık ziyafeti kameraya yansıdı. Almanya'da bir kara leylek, akvaryum balığı yetiştiriciliği yapan adamın bahçesine kondu. Ağzı açık bırakılan akvaryumu fark edince de kendisine ziyafet çekti. Kara leylek balıkları bir bir mideye indirirken, o anlar da böyle görüntülendi.
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