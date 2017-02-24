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'Kendimize benzemiyoruz'
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'Kendimize benzemiyoruz'

Bursaspor'un Arjantinli oyuncusu Pablo Batalla, 4-0'lık Kasımpaşa mağlubiyetinin ardından yaptığı değerlendirmede, 'Kendi futbolumuzu ortaya koyamadık. Kendimize benzemiyoruz bile. Bireysel olarak da kapasitemizin düştüğünü düşünüyorum. Ben de kötü durumdayım' dedi.

Bursaspor'un Arjantinli oyuncusu Pablo Batalla, 4-0'lık Kasımpaşa mağlubiyetinin ardından yaptığı değerlendirmede, "Kendi futbolumuzu ortaya koyamadık. Kendimize benzemiyoruz bile. Bireysel olarak da kapasitemizin düştüğünü düşünüyorum. Ben de kötü durumdayım" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşan Bursaspor, sahadan 4-0 mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan yeşil-beyazlıların Arjantinli oyuncusu Batalla, "Kötü günlerden geçiyoruz. Gol ve kırmızı kartın aynı anda oluştuğu pozisyona kadar hiç de fena getirmediğimiz bir karşılaşma vardı. 10 kişi kaldığımızı göze alırsak, maçın geri kalanı hiç de kolay olmadı bizim için" dedi.

"BEN HAKEMLERDEN KONUŞAN BİRİSİ DEĞİLİM"
'Hakemin performansını nasıl buldun?' şeklindeki soruyu yanıtlayan Batalla, "Ben hakemlerden konuşan birisi değilim. Hiçbir zaman da olmadı. Ben hakemlerin de insanoğlu olduğunu düşünen, onların da hata yapabileceğine inanan biriyim. Bize karşı yapılan hataların miktarı ve bize yaşattığı zorlukları göze alırsak, hem de hakemlerin bunları çok rahat bir halde yapabiliyor olmaları beni gerçekten çok düşündürüyor. Hatalar yapacaklardır ama maçın kaderine etki edecek hataları yaparken bu kadar rahat davranmaları gerçekten düşündürücü. Sorumlu davranışlar bekliyoruz onlardan" diye konuştu.

"KENDİMİZE BENZEMİYORUZ"
Ligin ikinci yarısında özgüven kaybı yaşadıklarını ifade eden Batalla, "Kendi futbolumuzu ortaya koyamadık. Kendimize benzemiyoruz bile. Bireysel olarak da kapasitemizin düştüğünü düşünüyorum. Ben de kötü durumdayım. Önümüzdeki belli maçlar kaldı. Cesur olmalıyız. En iyi şekilde bitirmek için elimizden geleni yapmalıyız. Haziran ayı geldiğinde herkes kendi bireysel analizini yapacaktır. Gidecek mi, kalacak mı? Her şeyi düşünecektir. Bütün maçlarda en iyi performansımızı göstermemiz gerekiyor" dedi.

"GİTMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"
'Gitme gibi bir düşüncen var mı?' sorusuna ise Batalla, "Gitmeyi düşünmüyorum. Ben zaten sadece önümüzdeki karşılaşmaları düşünüyorum. Futbol bugündür. Ben bugünü düşünüyorum. Bugünkü duruma biz oyuncular olarak çare bulamazsak kimsenin bulacağını düşünmüyorum. Teknik direktör değişikliği yaşadık ama değişen bir şey olmadı. Demek ki sorun teknik direktörde değilmiş, bizim düşünmemiz gerekiyor. Şu anda hiçbir şey düşünmemiz gerekiyor. Sadece önümüzde 11 tane maç var. Bunlara odaklanmalı ve çıkarabildiğimiz kadar puan çıkarmalıyız."
Bugün bulunduğumuz durum taraftarımız için alışılagelmiş bir durum değil. Bunu yadırgamaları ve tepkilerde bulunmaları çok normal. Geri kalan maçlarımız için cesurca çıkmalı ve savaşmalıyız. Çünkü özgüven durumu yaşıyoruz ve bunu tersine çevirmemiz gerekiyor. Önümüzdeki maçları en iyi şekilde geçirmemiz gerekiyor" yanıtını verdi.
(Mesut Alan /İHA)

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