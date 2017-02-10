Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
'Kendimi Real Madrid'de gibi hissediyorum'
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

'Kendimi Real Madrid'de gibi hissediyorum'

Atiker Konyaspor Kaptanı Ali Çamdalı, kendini Real Madrid'de oynuyor gibi hissettiğini söyledi.

Atiker Konyaspor Kaptanı Ali Çamdalı, kendini Real Madrid'de oynuyor gibi hissettiğini söyledi.
Konya'da yayın yapan Yeşil Beyaz Konya Dergisi'ne konuşan Konyaspor'un tecrübeli kaptanı Ali Çamdalı kendisi ve takımı ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Almanya'nın Bayern Leverkusen takımında forma giyerken milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandığı için önce kendisine forma verilmediğini, ardından da takımdan ayrılmak zorunda kaldığını anlatan Ali Çamdalı, "Türkiye'ye geldiğimde 22 yaşındaydım. Aslında Kayserispor'dan önce Fenerbahçe ile anlaştım. Benimle 5 yıllık sözleşme yapıp Antalyaspor'da oynayan Ali Bilgin ile takasta kullanacaklardı, Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyecektim. Ama Türkiye'de klasik menajer oyunları ile transferim iptal oldu. O dönemler Kayserispor gurbetçi oyunculara yönelmişti, benimle irtibata geçtiler. Ben de nasıl olsa kendi memleketim diyerek kabul ettim. Bu şekilde Türkiye maceram Kayserispor ile başlamış oldu" dedi.

"6 AY TEK BAŞIMA ANTRENMAN YAPTIM"
Türkiye kariyerinin istediği gibi başlamadığını, Kayserispor'un ardından Erciyesspor'da oynadığını hatırlatan Ali Çamdalı, "Kocaelispor'dan teklif aldım. Ancak o dönem transfer yasağı vardı Kocaelispor'un. Kaldıracaklarını söylediler. Ben de kabul ettim. Ancak o yasak kalkmadı ve ben boşta kaldım. Kariyerim dibe vurmuştu. Kendime Kocaeli tesislerinden bir oda aldım, kendimi odaya kapattım ve her gün aralıksız olarak orada idman yaptım. Aslında Kocaeli ile hiçbir bağım yoktu. Türkiye'de ben dibi gördüm, onun için şimdi işime bu şekilde sarılıyorum. Her gün yan sahada idman yaptım. Kocaelispor PAF takım ile lige devam etti. Hafta sonları iki gün izin alıp Almanya'ya gidiyor, orada eşimi ve yeni doğmuş olan çocuğumu görüp geri geliyordum. Aslında geri gelmek için hiçbir bağım ve mecburiyetim yoktu. Ama ben gelip çalışmalarıma altı ay boyunca devam ettim. Devre arası oldu, Kocaelispor'da transfer yasağı kalktı. İlk yarıda PAF takımla çıktıkları için çok puan alamadılar zaten. Ben de ikinci yarıda orada oynama kararı aldım. En azından biraz maç oynarım, yüzümü hatırlatırım diye düşündüm. Ligin ikinci yarısında 10 maç oynadım Kocaelispor'da. Psikolojim çok kötüydü, maddi olarak zaten hiçbir şey alamıyorsun. Amacım sadece biraz maç oynamaktı. Bunaldım iyice ve sezon sonunda ayrıldım oradan" diye konuştu.

"KONYASPOR BENİM İÇİN REAL MADRİD GİBİ"
Kocaelispor'da dibe vurduktan sonra Orduspor ile yeniden futbola tutunduğunu söyleyen Ali Çamdalı, "Daha sonra Konyaspor'a transferim gerçekleşti. Konyaspor'da ilk sezonumdan itibaren hep oynadım. Bu 4. sezonum ve ortalama 30 maç oynuyorum sezonda. Giydiğim forma numarası gibi 8 numara oyuncusu gibi iki yönlü oynamaya çalışıyorum. Konyaspor'a ilk geldiğimde göz önünde olan bir oyuncu değildim. Şimdilerde Konyaspor göz önünde olduğu için benim attığım paslar bile dikkat çekiyor. Tabi bunlar hep çalışarak olan şeyler. Kariyerim boyunca belki bu şekilde paslar verdim ama skora yansımadığı zaman, efektif olmadığı zaman konuşulmuyor. Şimdi konuşulmasında, takımın başında Aykut Kocaman'ın olmasının etkisi var. Türkiye'ye geldikten sonra benim yaşadıklarımın ardından şu konumda olmam bana Real Madrid'deymiş gibi bir his veriyor. Gerçekten en dibi gördüm. Tekrardan Süper Lig'e dönmem benim üç yılımı aldı. Yaşadıklarımı kimse bilemez" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE KUPASI'NDA FİNAL OYNAMAK İSTİYORUZ"
Ali Çamdalı, Türkiye Kupası'nda final oynamak istediklerini belirterek şöyle konuştu:
"Geçen sezon ligi 3. bitirdik ve kupada yarı final oynadık. Her sene üzerine koyarak gitmek gerekiyor. Bunun bir üstü de final tabi. Ama ligi önemsemeden kupaya asılacağız anlamına gelmiyor bu. Ligde de sürekli olarak ilk 6'nın içinde bulunmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu sadece takım olarak değil. Şehir, altyapı, tesisleşme, taraftar. Hepsiyle birlikte üst sıraları hak ediyor Konyaspor. Artık, bu takım her futbolcunun düşünmeden evet diyeceği bir kulüp haline geldi. Türkiye Kupası'na baktığımız zaman avantajlı bir durumumuz var. Finale gidebiliriz. Ama tabi ki şansa bırakmamak lazım. Hem ligi hem kupayı birlikte götürmeye çalışacağız. Çünkü biz artık hedefi olan bir takımız."
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Soğuk hava geri geliyor
Kadıköy'de faciadan dönüldü
DEAŞ YPG'ye saldırdı: 40 terörist öldü
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Göçmenlere yardım eden çiftçiye 3 bin euro ceza
'Kendimi Real Madrid'de gibi hissediyorum'
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Rusya El Bab'da Türk askerlerini vurdu son dakika!
Rusya El Bab'da Türk askerlerini vurdu son dakika!
Bahçeli twitter'dan bombaladı! Flaş El Bab açıklaması
Bahçeli twitter'dan bombaladı! Flaş El Bab açıklaması
Son KHK'da yayımlandı! İlköğretimde artık yasaklandı
Son KHK'da yayımlandı! İlköğretimde artık yasaklandı
Rus uçaklarının vurduğu Türk karargahından fotoğraflar
Rus uçaklarının vurduğu Türk karargahından fotoğraflar
Kılıçdaroğlu Rusya'ya ateş püskürdü!
Kılıçdaroğlu Rusya'ya ateş püskürdü!
Putin Erdoğan'ı aradı başsağlığı diledi
Putin Erdoğan'ı aradı başsağlığı diledi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Soğuk hava geri geliyor
Soğuk hava geri geliyor
Kadıköy'de faciadan dönüldü
Kadıköy'de faciadan dönüldü
DEAŞ YPG'ye saldırdı: 40 terörist öldü
DEAŞ YPG'ye saldırdı: 40 terörist öldü
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Göçmenlere yardım eden çiftçiye 3 bin euro ceza
Göçmenlere yardım eden çiftçiye 3 bin euro ceza
'Kendimi Real Madrid'de gibi hissediyorum'
'Kendimi Real Madrid'de gibi hissediyorum'
Taksim'de bu görüntüler yakında son bulacak
Taksim'de bu görüntüler yakında son bulacak
3 Bant Dünya Kupası'nda final etabı başladı
3 Bant Dünya Kupası'nda final etabı başladı
Başbakan Yıldırım: Hadi oradan!
Başbakan Yıldırım: Hadi oradan!
Etiyopya Cumhurbaşkanı Wirtu'ya fahri doktora
Etiyopya Cumhurbaşkanı Wirtu'ya fahri doktora
Tarihi kilisede 95 yıl sonra ikinci ayin
Tarihi kilisede 95 yıl sonra ikinci ayin
Bu kez de Ağrı sallandı!
Bu kez de Ağrı sallandı!

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English