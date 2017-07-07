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Kendilerini vali olarak tanıtarak 551 bin TL dolandırdılar
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Kendilerini vali olarak tanıtarak 551 bin TL dolandırdılar

Tekirdağ ve Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli ilerinde iş adamlarını arayıp kendilerini 'vali özel kalemi ve vali' olarak tanıtarak 2 ayda 551 bin TL dolandıran çete çökertildi.

Tekirdağ ve Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli ilerinde iş adamlarını arayıp kendilerini 'vali özel kalemi ve vali' olarak tanıtarak 2 ayda 551 bin TL dolandıran çete çökertildi.
Edinilen bilgiye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara, Samsun, Yozgat, Kayseri, Bursa, Düzce, Artvin ve Balıkesir Marmara Adasında, vali ve özel kalem müdürlerinin adını kullanarak iş adamlarını dolandırdıkları belirtilen şebekeyi, uzun süre teknik ve fiziki takibe aldı.

40 İŞADAMINDAN 551 BİN TL TOPLAMIŞLAR
Tekirdağ ve çeşitli illerde vali ve özel kalem müdürlerinin ismini kullanarak kendilerini vali olarak tanıtan ve bu şekilde firma yetkililerini engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye alınması, hasta çocukların yurt dışında tedavisinin yapılması, şehit yakınlarına ev alınması gibi bahanelerle kandırarak açmış oldukları banka hesaplarına yüklü miktarda para yatırmasını sağlayan suç şebekesinin üyeleri Tekirdağ Asayiş Şube Müdürlüğünün uzun süreli teknik ve fiziki takip neticesinde yapılan operasyonla İstanbul'da ve Çorlu'da kıskıvrak yakalandı. Şebekenin lideri olduğu belirtilen İ.K.'nın İstanbul Büyükçekmece ilçesi Mimaroba semtinde bir restoranda, diğerlerinin ise Çorlu ilçesinde yakalandığı belirtildi. Yakalanan zanlıların son iki ayda 40 işadamından 5 bin ila 85 bin lira arasında değişen miktarlara toplam 551 bin lira topladıkları tespit edildi.

İKİ OTOMOBİL, PARA, TABANCA VE ÇOK SAYIDA CEP TELEFONU ELE GEÇİRİLDİ
Şebeke lideri olduğu belirtilen İ.K. ile birlikte E.S, A.K, E.İ, C.K, E.P. Ş.K, G.A. M.K. isimli şahıslar gözaltına alınırken, 2 adet otomobil, 1 adet tabanca, çok sayıda cep telefonu, telefon sim ve banka kartları, bankadan çekilen 40 bin TL nakit para ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi. Şebeke üyesi olduğu belirtilen 1 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü, şahısların banka hesaplarına mağdurlar tarafından 100 binlerce lira yatırıldığının tespit edildiği belirtildi.

2. PARSADAN
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yakalanan zanlıların seçtikleri işadamını önce o ilin vali özel kaleminin adını kullanarak "Sayın valimiz sizinle görüşecek" deyip valiye aitmiş gibi cep telefonu numarası verdikleri, arayan işadamıyla çete liderinin görüştüğü ve yardım bahanesiyle bir banka hesabı vererek para topladıklarını tespit etti. Yakalanan İ.K.nın kendisini "2. Parsadan" olarak da tanıttığı ileri sürüldü.
Gözaltına alınan 8 kişi, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye çıkışında zanlılardan biri, "Biz suç işlemiyoruz, zenginlerden alıp fakirlere, ihtiyaç sahiplerine veriyoruz" dedi.
(Mefail Akçatepe / İHA)

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