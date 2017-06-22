Kendilerin polis süsü verip araçları gasp ettiler

Yeşilçam oyuncusu Cahit Akcan'ın işlettiği otoparkı kendilerine polis süsü veren silahlı gaspçılar bastı. Zanlıların 3 aracı gasp ettiği anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde koltuk değnekli bir gaspçının araç çalması ise şaşkınlık yarattı.

Yeşilçam oyuncusu Cahit Akcan'ın işlettiği otoparkı kendilerine polis süsü veren silahlı gaspçılar bastı. Zanlıların 3 aracı gasp ettiği anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde koltuk değnekli bir gaspçının araç çalması ise şaşkınlık yarattı.

Yeşilçam oyuncusu Cahit Akcan iki ay önce Küçükçekmece'de devraldığı otoparkta gasp edildi. İddiaya göre, geçtiğimiz pazar sabahı sabah 05:30 sıralarında Akcan köpeğine yemek hazırlarken otoparkı silahlı şahıslar bastı. Kendilerini polis olarak tanıtan saldırganlar ilk olarak Akcan'ı otoparkta bulunan yazıhaneye götürdü ve burada etkisiz hale getirdi. Akcan'ın şahıslara kimlik sorması üzerine de silahı doğrultarak tetiğe bastılar ancak silah ateş almadı. Bunun üzerine Akcan saldırganlar tarafından darp edildi. Saldırganlar daha sonra otoparkta bulunan üç aracın anahtarlarını alarak araçları gasp etti ve olay yerinden kaçtı. Ancak araçlardan bir tanesi yolda kalınca Akcan saldırganların peşinden koşmak istedi ama ateş edilince geri dönmek zorunda kaldı. Yaşanan bu anlar otopark'ta bulunan güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi.



KOLTUK DEĞNEKLİ GASPÇI KAMERADA

Otopark'ın içerisinde bulunan güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler de saldırganlar silahlı bir şekilde otopark'a giriyor. Saldırganlardan bacağı olmayan bir kişi otopark'ta bulunan bir araca yöneliyor ve onu gasp ederek otoparktan çıkarıyor. Bu esnada diğer saldırganlar da Akcan'ı etkisiz hale getiriyor ve diğer iki aracı alıyor.

Otopark'ın önünde aracını çalıştıran bir kişiye de kendilerini polis olarak tanıtan saldırganlar şahsı aracından silah zoruyla indirerek kimseye haber vermemesi için yanlarında bekletiyorlar. Saldırganlar üç aracı alarak otoparktan çıkıyor ve adamı serbest bırakarak kaçıyorlar.

Aracın birini stop ettirdiler

Saldırganlardan biri aracı yolda stop ettiriyor. Aracın durduğu gören Akcan koşarak yakalamak istiyor fakat gaspçının ateş etmesi üzerine geri dönüyor. Ardından gaspçılar olay yerinden uzaklaşıyor.



POLİS HER YERDE SİLAHLI GASPÇILARI ARIYOR

Yaşanan olayın ardından Akcan durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri otopark'ta bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Yaşadığı anları anlatan Cahit Akcan, "Burayı ben iki ay önce aldım bekçi vardı o da o gün izindeydi. Sabah 05:30 sıralarında ben köpeğime yemek hazırlamak için mutfağa geçtim. Bu arada içeri girerek bana polis ellerini kaldır dediler ve beni yazıhaneye götürdüler. 12 kişiydiler hepsi silahlıydı dördü içeri girdi. Ben kendilerine kimlik sorunca içerinden bir tanesi bana silahını doğrulttu tetiğe bastı ancak silah ateş almadı. Ardından beni işçilerin yattığı yere götürdüler. Birisi bana tekme attı ve ben yere düştüm. Sonra içeri de bulunan araçların anahtarlarını aldılar. Lüks arabaları istediler ama onların anahtarı yoktu bulamayınca burada bulunan üç aracı aldılar ve kaçtılar. Bir tanesi aracı stop ettirince ben peşlerinden koştum bunlar aracı bırakıp kaçmaya başladılar ve bu sırada bana ateş ettiler bende içeri kaçtım" dedi.

(Volkan Kayalar/İHA)