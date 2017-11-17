Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Kendi kendini gasp ettirdi, inandırıcı olsun diye psikiyatriye yattı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Kendi kendini gasp ettirdi, inandırıcı olsun diye psikiyatriye yattı

İstanbul Fatih'te bir şahıs, önceden buluşup plan yaptığı şahıslara kendisini gasp ettirdi. Kamera görüntülerini inceleyen ekipler, planın farkına vararak 3 şüpheliyi de gözaltına aldı. Kendisini gasp ettiren çalışanın ise inandırıcı olsun diye 25 gün psikiyatri kliniğinde yattığı ortaya çıktı.

İstanbul Fatih'te bir şahıs, önceden buluşup plan yaptığı şahıslara kendisini gasp ettirdi. Kamera görüntülerini inceleyen ekipler, planın farkına vararak 3 şüpheliyi de gözaltına aldı. Kendisini gasp ettiren çalışanın ise inandırıcı olsun diye 25 gün psikiyatri kliniğinde yattığı ortaya çıktı.
Olay, geçtiğimiz 16 Ekim günü Fatih Taya Hatun Mahallesi Tığcılar Sokak üzerindeki bir işmerkezindeki döviz bürosunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İranlı İşadamı S.A.'nın döviz bürosunda çalışan Ali Okan H., arkadaşları Dursun S. ve Kasım Y. ile görüşüp kendini soydurmak için plan yaptı. Arkadaşlarıyla Fatih'te bir alışveriş merkezinin yakınlarındaki restoranda buluşan H., kasada 265 bin dolar, 30 bin lira ve 5 bin avro olduğunu belirterek, silahla büroyu bastıktan sonra kendisinin ellerini ve kolunu bağlamalarının ardından soygun yapmaları konusunda anlaştı. Planın yapılmasının ardından ertesi gün Dursun S. ve Kasım Y., planladıkları şekilde büroya gelerek soygunu gerçekleştirdi. Paraları alan şüpheliler ardından kaçarak uzaklaştı. Olayın ardından elleri ve kolları bağlanan çalışan H., durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak çalışma başlattı.

İTİRAF EDİNCE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Yapılan çalışma sonucunda Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği dedektifleri, soygunun inandırıcı gelmediğini fark ederek önceden planlandığını tespit etti. Bunun üzerine çalışmalarını derinleştiren dedektifleri, gaspçı şüphelilerden Dursun S.'yi yakaladı. Şubede ifadesi alınan zanlı, çalışan ile bir gün önce görüştüğünü ve plan yaptıklarını ardından da büroya gelerek soygun yaptıklarını itiraf etti. İtirafın ardından döviz bürosu çalışanı Ali Okan H.'de gözaltına alındı.

SOYGUN ANI FİLMLERİ ARATMADI
Çalışanın gözaltına alınmasından sonra dedektifler, görüntüleri tekrardan incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde çalışan Ali Okan H.'nin olaydan bir gün öne gaspçılarla Fatih'te bir adreste buluştuğuna dair görüntülere de ulaştı. Ayrıca gasp anında şahsın paraları çalınırken sakin olması, gaspçılarla diyalog kurması ve tedirgin olmaması da dikkat çekti.

İNANDIRICI OLSUN DİYE HASTANEDE YATMIŞ
Öte yandan büro çalışanı Ali Okan H.'nin olaydan 3 gün sonra psikolojisinin bozulduğunu belirterek inandırıcı olsun diye Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri bölümüne giderek tedavi olduğu 25 gün boyunca hastanede yattığı öğrenildi. Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Ali Okan H. ile Dursun S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(Doğan Can Cesur/İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Kendi kendini gasp ettirdi, inandırıcı olsun diye psikiyatriye yattı
Bıçaklı gasp anı kamerada
NATO Erdoğan fotoğrafını seçen subayı ordudan attı
Rus ve Türk kadınlar domates yeme yarışı yaptı
Iraklı Türkmen ailenin yardım çığlığı
Hataylı şehit son yolculuğuna uğurlandı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Reza Zarrab'la ilgili şok iddia! Doğruysa olay olur!
Reza Zarrab'la ilgili şok iddia! Doğruysa olay olur!
ABD'den Türkiye'ye Rıza Sarraf yanıtı!
ABD'den Türkiye'ye Rıza Sarraf yanıtı!
MHP Anamur teşkilatında toplu istifa!
MHP Anamur teşkilatında toplu istifa!
Diyarbakır'da gerginlik
Diyarbakır'da gerginlik
Hariri Fransa'ya gidiyor
Hariri Fransa'ya gidiyor
Rıza Sarraf, duruşmaya katılmadı
Rıza Sarraf, duruşmaya katılmadı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Kendi kendini gasp ettirdi, inandırıcı olsun diye psikiyatriye yattı
Kendi kendini gasp ettirdi, inandırıcı olsun diye psikiyatriye yattı
Bıçaklı gasp anı kamerada
Bıçaklı gasp anı kamerada
NATO Erdoğan fotoğrafını seçen subayı ordudan attı
NATO Erdoğan fotoğrafını seçen subayı ordudan attı
Rus ve Türk kadınlar domates yeme yarışı yaptı
Rus ve Türk kadınlar domates yeme yarışı yaptı
Iraklı Türkmen ailenin yardım çığlığı
Iraklı Türkmen ailenin yardım çığlığı
Hataylı şehit son yolculuğuna uğurlandı
Hataylı şehit son yolculuğuna uğurlandı
Cüneyt Çakır'ın uluslararası karnesi
Cüneyt Çakır'ın uluslararası karnesi
'27 camimizi yıktılar, 70 camimizi hasarlı hale getirdiler'
'27 camimizi yıktılar, 70 camimizi hasarlı hale getirdiler'
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün acı günü
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün acı günü
Avrupa otomobil pazarı yüzde 3,8 büyüdü
Avrupa otomobil pazarı yüzde 3,8 büyüdü
Bar sahibi kadının öldürülme anı kameraya yansıdı
Bar sahibi kadının öldürülme anı kameraya yansıdı
Avrupa'da başkent derbileri haftası
Avrupa'da başkent derbileri haftası

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English