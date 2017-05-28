Kendi arabasını kendi yaptı

Karadenizli Melih Aksoy kullandığı arabaları kendine yetersiz görünce garajında kendi arabasını yaptı.

Karadenizli Melih Aksoy kullandığı arabaları kendine yetersiz görünce garajında kendi arabasını yaptı.

Off-Road ve arazi araçları ile parkurlarda gezen Karadenizli Melih Aksoy kullandığı arabaları kendine yetersiz görünce kendi arabasını yapmaya karar verdi. Üsküdar Çengelköy Mahallesi'nde garajında araç modifiye işleri yapan Aksoy önce kendi arabasını yapanların projelerini inceledi. Kendi arabasını hayal edip projesini çizime döktü. Aracında sadece bir arabanın motorunu, diferansiyel ve şanzımanı piyasada bulunan bir araçtan temin etti. Diğer kalan bütün sistemleri ve gövdesini tek başına garajında 4 ay süren bir çalışma sonucu ortaya çıkarttı. Arabayı tek başına yaptığını duyan vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kendi yaptığı özel yapım araç ile dolaşırken vatandaşların büyük ilgisini çekti. Aksoy kendi başına yaptığı araç ile şimdi arazi parkurlarında gezinebiliyor. Kendi arabasını tasarlayıp yapmak isteyen vatandaşlara ise yardımcı olabileceğini ifade eden Aksoy, bu konuda örnek teşkil ediyor.



"ARAZİ ARABASI DESEM ARAZİ ARABASI DEĞİL"

Gördüğü arabayı belirli bir kategoriye sokmanın zor olduğunu ifade eden taksici Davut Demir, "Her gün İstanbul trafiğinde çok çeşitli arabalar ile karşılaşıyoruz ama bu daha enteresan. Arazi arabası desem arazi arabası değil, şehir içi arabası demeye kalktığımda bu terime de uymuyor. Ben en iyisi hepsinden biraz var diyeyim. Özel yapım modifiye bir araba olduğunu düşünüyorum. Farklı bir modifiye ile zevk için yapılmış" ifadelerini kullandı.



"TÜRKİYE'DE İLK DEFA GÖRÜYORUM"

Özel yapım arabayı gördüğünde şaşkınlığını gizleyemeyen motosiklet eğitmeni Murat Feranoğlu, "Türkiye'de ilk defa görüyorum, yabancı belgesel kanallarında bu tarz arabalar görmüştüm. Kendi insanımızın böyle bir araç yapması son derece güzel bir hadisedir. Yurt dışına bağlı değiliz, fırsat olduğu zaman yapılabiliyormuş demek ki. Bence bu arabanın yapılması gayet gurur vericidir" dedi.



"80'LİK NİNELER BİLE HAYRETLE BAKIYOR"

Arazi araçlarına büyük bir ilgisinin merakının olduğunu ifade eden Melih Aksoy, "Kullandığım aracın ihtiyaçlarıma cevap vermediğini farkına vardım, araç ile istediğimi yapamıyordum. Bende kendi ihtiyaçlarıma cevap verecek bir araç yapmayı düşündüm. Üzerinde 4 ay çalışarak aracı bitirdim. Benim tek başıma yaptığım ilk arabam. Piyasada bulunan bir arabanın motorunu, diferansiyel ve şanzımanı kullandım. 80'lik nineler bile hayretle bakıyor, gözünü arabadan alamıyor. Aykırı ve enteresan geldiği için çok ilgi görüyor aracımız. Bu işe meraklı arkadaşlarımızdan ricamız gelsinler birlikte çalışalım, hayal ettiklerini gerçekleştirelim" şeklinde konuştu.

(Ahmet Faruk Sarıkoç / İHA)