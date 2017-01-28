Kenan Sofuoğlu da 'evet' dedi

Dünya Motosiklet Şampiyonu Kenan Sofuoğlu, 104 yaşındaki ninesiyle birlikte sosyal medya hesabından yayınladığı videodan başkanlık sistemine destek verdi.

Dünya Motosiklet Şampiyonu Kenan Sofuoğlu, 104 yaşındaki ninesiyle birlikte sosyal medya hesabından yayınladığı videodan başkanlık sistemine destek verdi.

Sosyal paylaşım sitesi üzerinden video yayımlayan Dünya Motosiklet Şampiyonu ve Milli Motosikletçi Kenan Sofuoğlu, başkanlık sistemi için 'evet' dedi. Sofuoğlu paylaştığı videoda yaptığı açıklamada, "Büyümekte, güçlenmekte, gelişmekte ve güzelleşmekte olan Türkiye için tabiki ben de evet diyorum. Türkiye Cumhuriyetinin kırıldığı günden bugüne kadar tüm dönemleri yaşamış, görmüş ve şahitlik etmiş 104 yaşındaki ninem de evet diyor" ifadelerine yer verdi.

(Remzi Şimşek / İHA)