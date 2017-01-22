Kenan Sofuoğlu antrenmanda bileğini kırdı

Dünya Motosiklet Şampiyonu Kenan Sofuoğlu, antrenman yaptığı sırada geçirdiği kaza sonrası sağ el bileğini kırdı.
Dünya Motosiklet Şampiyonu Kenan Sofuoğlu, antrenman yaptığı sırada geçirdiği kaza sonrası sağ el bileğini kırdı. Dünya Motosiklet Şampiyonu Kenan Sofuoğlu, İtalya'da yaptığı antrenman sırasında kaza yaptı. Kaza sonrası Sofuoğlu'nun sağ el bileği kırıldı. Sofuoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğrafta, "Kenan Sofuoğlu bugün antrenmanda kaza yaptı ve sağ bileğinde kırık var. İtalya'daki doktorlardan gelecek bilgiye göre ameliyat olup olmayacağı belli olacak" denildi.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.