Kenan Sofuoğlu antrenmanda bileğini kırdı

Dünya Motosiklet Şampiyonu Kenan Sofuoğlu, antrenman yaptığı sırada geçirdiği kaza sonrası sağ el bileğini kırdı.

Dünya Motosiklet Şampiyonu Kenan Sofuoğlu, antrenman yaptığı sırada geçirdiği kaza sonrası sağ el bileğini kırdı.

Dünya Motosiklet Şampiyonu Kenan Sofuoğlu, İtalya'da yaptığı antrenman sırasında kaza yaptı. Kaza sonrası Sofuoğlu'nun sağ el bileği kırıldı. Sofuoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğrafta, "Kenan Sofuoğlu bugün antrenmanda kaza yaptı ve sağ bileğinde kırık var. İtalya'daki doktorlardan gelecek bilgiye göre ameliyat olup olmayacağı belli olacak" denildi.

