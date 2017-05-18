Kemer'deki maden kazasına 2 tutuklama

Antalya'nın Kemer ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği maden kazasıyla ilgili adliyeye sevk edilen 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği maden kazasıyla ilgili adliyeye sevk edilen 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kemer ilçesi Ovacık Mahallesi'nde Balyak Madencilik'e ait taş kömür madeninde yaşanan metan gazı sıkışması nedeniyle çalışmaların durdurulmasının ardından, şirketin ortaklarından Muhammed Murat B. ve Ramazan B., işletme müdürleri Salih A. ile Emre T., mühendis Mustafa D. gözaltına alınmıştı. Kemer İlçe Jandarma Karakol Komutanlığına getirilen şirket ortaklarından Ramazan B., buradaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Diğer şüpheliler dün gece sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şirket ortaklarından Muhammed Murat B. ve işletme müdürü Emre T. nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanırken, işletme müdürü Salih A. ile mühendis Mustafa D. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

(Hanım Türk/İHA)