09.01.2017 17:55 Kemer Belediyespor başkanına silahlı saldırı

Antalya'nın Kemer ilçesinde Kemer Belediyespor Kulüp Başkanı ve Yeni Mahalle Muhtarı Ömer Bilici'ye pompalı tüfekle ateş edildi. 21 yaşındaki saldırgan yakalandı. Antalya'nın Kemer ilçesinde Kemer Belediyespor Kulüp Başkanı ve Yeni Mahalle Muhtarı Ömer Bilici'ye pompalı tüfekle ateş edildi. 21 yaşındaki saldırgan yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Kemer Hükümet Caddesi'ndeki Şehir stadı içindeki kulüp ve lojman binasının bulunduğu bölüme oğluna ait 07 SS 328 plakalı otomobille gelen Kemer Belediyespor Başkanı Ömer Bilici, aracını kulüp binasını önüne park etti. İddiaya göre 61 AG 520 plakalı otomobilden inen 21 yaşındaki B.K. elindeki pompalı tüfekle araç içinde oturan Ömer Bilici'ye doğru 3 el ateş etti. Otomobilin ön kaputuna 9 adet saçması saplanırken "Bu bir uyarı. Bundan sonrakinde kafana sıkacağım" diye bağırdığı öne sürülen saldırgan otomobiliyle olay yerinden ayrıldı. Olayın duyulmasın üzerine Kemer Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçerken, plakası belirlenen saldırganın aracının yakalanması için çevredeki güvenlik güçlerine de bilgi verildi.



Kemer'e dönerken yakalandı



Antalya yönüne kaçtığı belirlenen aracın yakalanması için haber verilen Antalya Emniyet Müdürlüğü birimleri, güvenlik kamerası görüntülerinden, otomobilin Antalya'ya girmeden Kemer yönüne geri döndüğünü tespit edince polis, D-400 Karayolu üzerinde yol kontrolüne başladı. Kovalamaca, saldırgan olduğu iddia edilen B.K. Palmiye Kavşağı yakınında yakalandı. Otomobilde pompalı tüfek ile yakalanan B.K. sorgulanmak üzere Emniyete götürüldü.



Olaydan yara almadan kurtulan Ömer Bilici, "10-15 gündür tehdit ediyordu, para istiyordu. Sen kulüp başkanısın diyerek para istiyordu. Ben de olmaz diyordum. Bilmiyordum böyle ateş edeceğini ummuyordum. Arabanın içinde oturuyordum. Geldi ateş etti" dedi.

