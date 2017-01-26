Kemal Sunal'ın filmi gerçek oldu

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde define arayan bir şahıs yakalanırken, çok sayıda değerli taş ve fosiller ele geçirdi.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde define arayan bir şahıs yakalanırken, çok sayıda değerli taş ve fosiller ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Kaynarca İlçesi Güven Mahallesinde daha önceden haritadan belirlediği alan içinde kendisine arsa alıp ev yapan M.E.K., isimli şahıs, evinin içinde define aramak için 4 tane 40 metre uzunluğunda tünel kazdı. Kazdığı tüneller ile diğer arsaların metrelerce altına giren şahıs kendi evinin her yerini adeta köstebek yuvasına çevirdi. Define avcısını iki aydır takip eden Kaynarca İlçe Jandarma ekipleri ikamete operasyon düzenledi. Yapılan baskında çok sayıda değerli taş ve fosiller ele geçirilirken, şahıs gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

(Murat Hazer /İHA)