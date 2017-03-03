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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Almanya'ya sert tepki
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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Almanya'ya sert tepki

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dernek temsicileri toplantısında konuştu. Bekir Bozdağ ve Nihat Zeybekci'nin Almanya'da yapacakları konuşmanın iptal olmasına sert tepki gösterdi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dernek temsicileri toplantısında konuştu. Bekir Bozdağ'ın Almanya'da yapacağı toplantıya izin verilmemesine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tepki gösterdi. 

Kılıçdaroğlu, Sivas derneklerinin, federasyonlarının ve vakıflarının temsilcileriyle buluştu. 16 Nisan referandumu ile ilgili çarpıcı açıklamalar yapan Kemal Kılıçdaroğlu, Bekir Bozdağ'ın Almanya'ya alınmamasına da tepki gösterdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının satır başları şöyle:

ALMANYA'NIN YAPTIĞI DOĞRU DEĞİL

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Adalet ve Kalkınma Partisi'nden 2 milletvekili Almanya'da konuşacak, konuşmaları iptal edilmiş. Asla ve asla doğru değildir. Hem dünyaya demokrasi dersi verirsiniz hem bir partinin 2 bakanı konuşmak ister siz bu konuşmayı şu veya bu gerekçeyle yasaklarsınız. Asla doğru bulmuyoruz. Onlar da çıkmalı kendi düşüncelerini açıklayabilmeli. Herkes düşüncesini özgürce ifade edebilmelidir" diye konuştu.

Sivas'ın önemli bir kent olduğunu hepimiz biliyor. Manda yönetimine karşı çıkan ilk kent Sivas. Sizlerle bir arada olmaktan onur duyduğumu ifade etmek isterim.

EVET DİYEN DE HAYIR DİYEN DE BİZİM VATANDAŞIMIZ

Evet'i savunanlar böyle bir kutuplaşmaya zemin hazırlıyorlar. Evet diyen de hayır diyen de bizim vatandaşımızdır. Herkesin iradesine saygılıyız. Bunu bütün arkadaşlarımın kabul etmesini isterim. İktidar kanadı bizim kavga etmemizi istiyor, kamplaşmamızı istiyor. Bu tuzağa düşmeyeceğiz. Buna izin vermemeliyiz. Farklı düşünebiliriz ama bir arada yaşıyoruz.

BAŞKANLIK TERÖRÜ ÖNLEYECEK DİYORLAR...

Başkanlık getiriyoruz , koalisyon olmasın. 15 yıldır bu ülkede koalisyon mu var? Yok. Yoksa sen de iktidar olacağını düşünüyorsan başkanlığı hangi gerekçeyle getiriyorsun. Bakın Almanya 30 yıldan fazla koalisyonla yönetiliyor. AB'nin patronu oldu. Sorun memleketi akılla mı önyargılı mı yöneteceksiniz sorun budur. Bütün koalisyonlar ile son 15 yılın büyüme rakamlarına bakın.

Başkanlık terör önleyecek diyorlar. Terörü önleyeceğiz dediniz engel olan oldu mu size? Sıfır terörle devraldılar bugün kan gölüne döndü. Bu söylemde doğru değil.

HAYIR ÇIKARSA NE OLUR?

Hiçbir şey olmaz. Cumhurbaşkanı yerinde oturuyor. Başbakan mı düşecek? Görevini yapacak. TBMM kanun yapacak. Evet çıkarsa bizi büyük bir macera bekliyor. Sonu belli olmayan bir macera. Bizim 140 yıllık parlamenter geleneğimiz var. Bunun aksayan yönleri var elbette. Başbakanlığı kaldırıyoruz. Niye? Hayır çıkarsa Binali bey görevine devam edecek. Başbakanlığı neden kaldırıyoruz?

Kaldırmayalım. Hayır çıkarsa Binali Bey görevine devam edecek. Hayır dediğimiz zaman ne olacak? Binali Bey'e yardım edeceğiz. Binali Bey başbakanlık koltuğunda oturacak, yine ülkenin sorunlarıyla ilgilenecek.

CUMHURBAŞKANI TARAFSIZ OLMALI

Siz Cumhurbaşkanı'nın taraflı mı tarafsız mı olmasını istiyorsunuz. Taraflı ve tarafsız olursa ne olur? Tarafsız olursa devletin sigortası olur. Cumhurbaşkanı taraflı olursa sigortası olmaz o devletin. Taraflı olursa Cumhurun başkanı olur. Cumhurbaşkanı 80 milyonu temsil eder. Tıpkı belediye başkanları gibidir. Herkese hizmet götürmek zorundadır. Tarafsızlık önemlidir. Cumhurbaşkanı, parti genel başkanı olsun diye öneriyorlar. Seçim meydanlarına çıkıldığında ne olacak? Muhatabımız kim olacak? Başkan mı genel başkan mı olacak? Yapılan değişikliğin ileride ne sonuçlar doğuracağını bugünden düşünmemiz lazım.

Değişiklik kabul edilirse AYM'nin 15 üyesinden 12'sini tayin edecek. Sonra burası adalet dağıtacak diyecek. Bu değişikliğin hangi faturayı getirdiğini konuşmamız lazım. Bu memleket bu bayrak bizim. Devlet bizim devletimiz.

"BU YETKİ ATATÜRK'E VERİLMEDİ"

Milli iradenin tecelli ettiği TBMM'yi bir başkanın kararıyla fesh edebiliyoruz. Buna vicdanınız razı mı? 80 milyon vatandaş TBMM'ye milletvekili gönderir. 1 kişinin iradesi çıkıyor hiçbir gerekçe göstermeden Meclis'i feshediyor. Bu yetki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e verilmemiştir. Şimdi biz makarayı tersine çeviriyoruz. Hem milli irade diyeceğiz hem de biri çıkacak Meclis'i feshettim diyecek. Bu memleket meselesi. Bunun Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile bir ilgisi de yok. Biri başkan seçilir çok makul insandır ama diğeri gelir makul değildir."

GİDİN VE OYUNUZU KULLANIN

Kesinlikle oyunuz ne olursa olsun başımın üstünde yeri var. İster evet ister hayır ama mutlaka sandığa gidin. Vatandaş olarak karar veren sorumluluk alan kişi olursunuz. Bir oy kadar değerli bir oy yoktur. Ülkenin kaderini belirliyoruz, sandığa gidin oyunuzu kullanın. Biz CHP olarak bütün sandıklara ve sizin oylarınıza sahip çıkacağız. 16 Nisan Türkiye'nin bekası açısından önemlidir. Bir kişiyi ele geçirdiğinizde devleti ele geçirmiş oluyorsunuz. Sandığa gidip hayır oyu kullandığınızda Türkiye'nin geleceğine önemli katkıda bulunacaksınız.

BU MECLİS DARBEYİ PÜSKÜRTTÜ

İş dünyasının en çok ihtiyaç duyduğu şey istikrar ve can ve mal güvenliğidir. İkisinin yolu da parlamenter sisteminden geçiyor. Biz parlamenter demokratik sistem içinde köprüler, yollar, üniversiteler yaptık. Şimdi parlementoyu merkez olmaktan çıkarıyoruz. Bu Meclis 15 Temmuz darbe girişimini püskürten meclis. Bu Meclis'te Türkiye'nin kaderi tartışılır. Meclis'i saymamak ne demektir? 80 milyon vatandaşın seçtiği insanları saymamak demektir.

Umudumuzu asla kaybetmeyelim. En karanlık ortamlarda bile bu milletin insanı umudunu kaybetmemiştir. Çünkü biz milletimizi, insanımızı seviyoruz. Her vatandaşımız değerlidir, her vatandaşımızın başımızın üstünde yeri vardır.

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