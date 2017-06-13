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Kemal Doğulu'dan samimi itiraflar
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Kemal Doğulu'dan samimi itiraflar

Bodrum'da sahne alan ünlü Dj Kemal Doğulu samimi itiraflarda bulunarak taşıyıcı anne yöntemi ile çocuk sahibi olmak istediğini söyledi. Çocuk özlemi çeken Doğulu, evliliği de hiçbir şekilde düşünmediğini açıkladı.

Bodrum'da sahne alan ünlü Dj Kemal Doğulu samimi itiraflarda bulunarak taşıyıcı anne yöntemi ile çocuk sahibi olmak istediğini söyledi. Çocuk özlemi çeken Doğulu, evliliği de hiçbir şekilde düşünmediğini açıkladı.
İzlenme rekorları kıran İşte benim sitilim, programının jüri üyesi olan DJ Kemal Doğulu, Gümbet Barlar Sokağı'nda hizmet veren Moss Club'ta sahneye çıktı. Hayranlarının çığlıkları arasında DJ kabinine geçen Doğulu, büyük ilgi gördü. Mekanı tıklım tıklım dolduran yerli ve yabancı tatilciler ünlü DJ'yin çaldığı şarkılarla coştu.
Sahne öncesinde basın mensuplarına şok itiraflarda bulunan Doğulu, hiçbir şekilde evlilik düşünmediğini ama çocuk istediğini söyledi. Ünlü isim taşıyıcı anne yöntemi ile veya anlaşmalı yollarla çocuk istediğini itiraf etti.

YAŞIM GEÇİYOR ARTIK ÇOCUK İSTİYORUM
Sahne öncesinde gazetecilerin evlenmek istiyor musunuz sorusu üzerine evliliğin kendine göre olmadığını söyleyen Doğulu, basın mensuplarının çocuk düşünüyor musunuz sorusuna ise evlilik istemiyorum ama çocuk istiyorum diyerek cevap verdi. Samimi açıklamalarda bulunan ünlü isim sözlerini şöyle sürdürdü "Net olarak söyleyeyim evlilik hiç bir şekilde düşünmüyorum. Çocuk düşünüyorum ama evlilik kesinlikle düşünmüyorum. Çocuk olmasının birçok yöntemi var. Bir çocuğum olmasını çok istiyorum. Yaşım geldi geçiyor 37 yaşına girdim. Evlenmek bana yakın bir fikir değil belki farklı yolardan bir çocuk sahibi olabilirim. Taşıyıcı anne olabilir, anlaşmalı ola bilir. Ama evlilik beni büyük bozar" dedi.

KERİMCAN DURMAZ RAKİBİM DEĞİL
Kerim Can Durmaz ile aynı programda jüri üyeliği yapan ve Moss kulüpte aynı sahneye çıkan Kemal Doğulu, Durmaz'ın dostu ve sırdaşı olduğunu söyleyerek "Kerim Can ile çok yakın arkadaş olduk İşte Benim Sitilim programı sayesinde. Sonradan hayatıma giren kıymetli arkadaşlarımdan bir tanesi oldu. Kerim Can Durmaz Arkadaşım oldu, dostum oldu, sırdaşım oldu. Beraberken çok fazla eğlenip çok güzel vakit geçiriyoruz. Ben Moss kulüpte Pazartesileri Kerim Can Durmaz ise Perşembe günleri aynı mekanda çıkıyoruz. Sürekli aynı mekanlarda dönüşümlü sahne alıyorum. Aramızda rekabet yok, kardeşlik, Arkadaşlık, dostluk, eğlence var ama kesinlikle rekabet yok" şeklinde konuştu.

YARDIMA İHTİYACI OLANLARIN SESİ OLUYORUZ
Sosyal paylaşım sitelerinde sık sık yardıma ihtiyacı olanların iletişim bilgilerini paylaşıp yardım isteyen Doğulu "Sesini duyurmaya çalışan insanlar varsa eğer benimde 1 milyon dan fazla takipçim varsa bu durumu o kadar çok kişiye ulaştırmaya çalışıyorum. Bana gelen mesajlardan veya tesadüf gördüğüm mesajları paylaşıyorum. Daha çok kitleye ulaşmasını istiyorum. Benimde bir katkım oluyorsa bu dünyanın en güzel şeyi. Ne mutlu bana" ifadelerini kullandı.
(Eren Ayhan /İHA)

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