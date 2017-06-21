Kemal Doğulu çaldı, turistler coştu

Ünlü DJ ve stil danışmanı Kemal Doğulu, Bodrum'da yine yoğun ilgi gördü. DJ kabinine geçen Doğulu, yerli ve yabancı turistleri coşturdu.

Ünlü DJ ve stil danışmanı Kemal Doğulu, Bodrum'da yine yoğun ilgi gördü. DJ kabinine geçen Doğulu, yerli ve yabancı turistleri coşturdu.

Önceki gün şarkıcı Günsu ile birlikte iskelede güneşlendiği haberleri magazin basınına yansıyan Kemal Doğulu, Bodrum'un ünlü gece kulüplerinden birinde sahneye çıktı. Bodrum'da hem tatili hem de işi bir arada götüren Kemal Doğulu, hayranlarının yoğun ilgisi ile karşılaştı. Sevenlerini "Vurur yüze ifadesi hoş geldiniz bir tanesi" diyerek selamlayan ünlü DJ, "Büyük eğleneceğiz, bütün kurtlar dökülsün. En çok eğlenene benden içecek" diye konuştu.

Doğulu, yaptığı mikslerle yerli ve yabancı turistlere unutulmaz bir gece yaşattı. Doğulu'nun çaldığı şarkılarla bir an olsun yerinde durmayan tatilciler, cep telefonlarıyla paylaşımlar yapmayı da ihmal etmedi.

Ünlü DJ ve stil danışmanı Kemal Doğulu, gecenin geç saatlerine kadar DJ kabininde kaldı.

(Eren Ayhan / İHA)