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Kelsey Robinson VakıfBank'ta
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Kelsey Robinson VakıfBank'ta

Avrupa ve Dünya Şampiyonu VakıfBank, yeni sezon öncesi ilk transferini 1992 doğumlu ABD'li smaçör Kelsey Robinson'u kadrosuna katarak gerçekleştirdi.

Avrupa ve Dünya Şampiyonu VakıfBank, yeni sezon öncesi ilk transferini 1992 doğumlu ABD'li smaçör Kelsey Robinson'u kadrosuna katarak gerçekleştirdi.
2017-2018 sezonu öncesi kadro yapılanmasını sürdüren VakıfBank, Amerikalı milli oyuncu Kelsey Marie Robinson'u kadrosuna kattı. 1992 doğumlu olan Amerikalı oyuncu, 188 cm boyunda ve smaçör pozisyonunda görev yapıyor.
2017 yılı Avrupa ve Dünya Şampiyonu VakıfBank, bu başarıyı yeni sezonda da sürdürmek hedefiyle oluşturduğu kadrosunu ABD'li Kelsey Robinson transferiyle güçlendirdi. 2016 Olimpiyat Oyunları'nda bronz, 2014 Dünya Şampiyonası'nda ise Amerika Birleşik Devletleri ile altın madalya kazanan Robinson, önümüzdeki sezon sarı-siyahlı takımda ter dökecek.
Smaçör pozisyonunda oynayan Robinson, geçtiğimiz sezon VakıfBank'ın 2017 CEV Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaştığı Imoco Volley Conegliano takımında forma giydi. Aynı şampiyonanın rüya takımına seçilen Kelsey, en iyi smaçör bireysel ödülünün de sahibi oldu.

BAŞARILARI
2017 CEV Şampiyonlar Ligi: En iyi Smaçör (Imoco Volley Conegliano)
2016 Olimpiyat Oyunları: Bronz Madalya
2015 Dünya Grand Prix: En iyi ikinci Smaçör
2014 FIVB Dünya Şampiyonası: Altın Madalya

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