02.01.2017 23:32 Kelkit'ten Halep'e 4 tır dolusu yardım

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde Halep için düzenlenen yardım kampanyasında toplanan 40 ton un ve 70 ton kuru gıda, 4 tırla dualar eşliğinde uğurlandı. Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde Halep için düzenlenen yardım kampanyasında toplanan 40 ton un ve 70 ton kuru gıda, 4 tırla dualar eşliğinde uğurlandı.



AK Parti Kelkit İlçe Başkanlığınca başlatılan kampanya kapsamında toplanan yardımlar ilçe meydanında düzenlenen törenle gönderildi.



Törende konuşan Kelkit Kaymakamı Naif Yavuz, 15 Temmuz'da vatanına ve milletine sahip çıkan Kelkit halkının bugünde Halep'te ki Müslüman kardeşlerine birlik ve beraberliğini gösterdiğini söyledi.



Vatandaşların evindeki soğanı, fasulyeyi paylaşmak için 'Bugüne kadar niye gelmediniz, bunları Halep'teki kardeşlerimize gönderin' diye sitemde bulunduğunu ifade eden ve Kelkit halkının Ensarlığını en güzel şekilde gösterdiğini kaydeden Yavuz, "Elinde parası olmayan, kendi çocuğunun rızkını keserek gönderilmek üzere bize teslim etti. Kadirşinas Kelkit halkına şükranlarımı arz ediyorum. Haçlı zihniyeti dün olduğu gibi bugün de vardır yarında olacaktır. Ama dün olduğu gibi bugün de Müslüman ümmetin birliği, beraberliği devam edecektir. Allah bu birliği ve beraberliği devam ettirsin. Bu ülke, bu millet dün olduğu gibi bütün ümmete sahip çıkmıştır, bugün de sahip çıkacaktın, bundan sonra da sahip çıkmaya devam edecektir" dedi.



Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz ise Kelkit'in her zaman her işin en güzelini yaptığını ve yapmaya devam edeceğini vurgulayarak, "İlçe Başkanlığımızın önderliğinde tertiplenen bu kampanyaya katkılarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Daha fazla araç bulabilsek daha fazla yardım gönderebilirdik ama araç ta bulamıyoruz. İnşallah yaptığımız bu hayırlar yerini bulur" diye konuştu.



İl Genel Meclisi Başkanı Şerif Bayraktar ise tarihi bir güne şahitlik ettiklerini belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.



AK Parti İl Başkanı Celalettin Köse de konuşmasında Kelkit ilçe teşkilatının Halep'teki mazlum, masum, gönül coğrafyamızın insanlarına yönelik düzenlenen kampanyaya katkı veren tüm Kelkitlilere yürekten teşekkür etti.



Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dünyadaki tüm mazlum milletlerin hamisi durumunda olduğunu ifade eden Başkan Köse, "Dünyadaki masum insanlar, zulüm altındaki insanlar herhangi bir zor durumlarında sığınacakları tek liman Türkiye Cumhuriyetidir. Bugün biz burada Halep'teki zulüm altında inim inim inleyen masumlara, mazlumlara sizler aracılığıyla kardeşliğimizi gösteriyoruz, dayanışmamızı gösteriyoruz ve Kelkit halkının verdiği 4 tır dolusu malzemeyi de yolcu ediyoruz. Son zamanlarda ülkemiz dört bir tarafıyla terör saldırılarıyla karşı karşıyadır. Terörün panzeri hiçbir siyasi görüş farklılığı gözetmeksizin tek düşüncesi vatan ve millet olan insanların birlik ve beraberliğidir. Ben bu birlik ve beraberliği Kelkit'te her zaman gördüm. 15 Temmuz'da ülkemizin istiklal ve istikbaline yönelik girişilen darbe girişiminde de bunu gördüm. Geçen yıl yine böyle bir soğuk Ocak gününde Kelkit halkımız Bayırbucak Türkmenlerine yardım malzemesi ulaştırmıştı. Kelkit her zaman öncü, önder. Bu kampanyayı düzenleyen ilçe başkanımıza, teşkilatımıza, belediye başkanlarımıza ve muhterem Kelkit halkına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Kampanyayı başlatan AK Parti Kelkit İlçe Başkanı Yusuf Aydın ise milletin 15 Temmuz'da nasıl ülkesine sahip çıktıysa bugün de Halep'te açlıktan inim inleyen Halep halkına aynı samimiyetle sahip çıktığının altını çizerek, "Ülkemize, bu güzel memleketimize, İslam alemine dünyanın her tarafından saldırıyorlar. Bize düşen bütün bu hainlerin, kahpelerin, Siyonistlerin bize yaptığı bu saldırılara karşı birlik beraberliğimizi korumak, onların yaptıklarına karşılık daha samimi, daha birlik beraberlik içinde olduğumuzu göstermektir" şeklinde konuştu.



Yapılan konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Selim Şahin tarafından yapılan dua ile tırlar bölgeye uğurlandı.

