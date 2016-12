25.12.2016 21:11 Kelkit'te Tarıma Dayalı İhtisas OSB yapılacak

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde, kurulacak olan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi alanı ziyaret edildi ve geniş katılımlı toplantı yapıldı. Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde, kurulacak olan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi alanı ziyaret edildi ve geniş katılımlı toplantı yapıldı.



Gümüşhane Valisi Okay Memiş, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş, Kelkit Kaymakamı Naif Yavuz, Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, Kelkit İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Bahadır Nasuhbeyoğlu, AK Parti Kelkit İlçe Başkanı Yusuf Aydın, Kelkit İl genel Meclis Üyeleri ve Kelkit Belediye Meclis Üyelerinin katılımıyla mandıralarla ilgili istişare toplantısı düzenlendi.



Beraberindekilerle birlikte ilk olarak Kilise Burnu mevkiinde mandıraların yapılacağı alan ile Kelkit Organik Süt Sığırcılığı İşletmesinde incelemelerde bulunan Vali Memiş, daha sonra Kelkit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Sosyal Tesislerinde toplantı düzenledi.



"Tüzel kişiliği ve yönetimi olacak"



Çok önemli bir projeye daha imza attıklarını ifade eden Vali Memiş, Kelkit Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde kurulacak olan işletmenin tüzel kişiliği ve yönetimi olacağını belirterek, "Girişi ve çıkışı kontrollü olacak. Veterineri, mühendisi ve her şeyi olacak. Bu tür işletmeleri kurmak kolay değil ancak bizim potansiyelimiz olduğu için bu işi yapan, projelendirenlerimiz var. Şu anda işimiz daha ham aşamada. Ama çok süratli bir şekilde somuta döndüğünü hepimiz göreceğiz. Bizim bu alana en çok yoğunlaşmamızın bir nedeni de şu anda yapımı tamamlanan ve yapılmakta olan 29 tane göletiniz var. O kadar çok göletimiz ve sulama inşaatımız var ki diğer illerimiz bakanlığımızı sıkıştırıyorlar. İki yıl içerisinde sulama ve göletler bittiğinde korunga, yonca, silaj mısır gibi hayvan yemlerini nerede ise bedava olarak temin edilecek. Hayvancılığına en büyük katkı sağlayan da yemdir" dedi.



"Biz bu işten para kazanacağız"



Yapılan gölet ve barajlardan sonra sulama ile birlikte hayvancılıkta önemli gelişmeler olacağını vurgulayan Vali Memiş, "Biz bu işten para kazanacağız. Onun için Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi hazırlığını yapıyoruz. Arazi toplulaştırmasına başladık. Arazi toplulaşması bu ay içerisinde bitiyor. Yatırım programına alınacak, büyük araziler haline getireceğiz, miras yoluyla bölünmüş arazileri toplulaştıracağız. Elbette rıza ile yapacağız. Arazi toplulaşmasını Kocaeli Körfez'de uyguladık. Ancak bizi tetikleyen yapılan ve yapılmakta olan göletlerimizdir. Sadece Kelkit ilçesi değil, Şiran da, Köse de bunun içerisinde olacak" diye konuştu.



"Hayvancılıkta en önemli olan girdidir"



AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş da hayvancılıkta en önemli olanın girdi olduğunu ifade ederek, "Girdi ne kadar düşük olursa o kadar fazla para kazandırır. Bitkiyi satarsanız 1 lira, hayvanı beslerseniz 2 lira, keserseniz 3 lira kazanırsınız, işlerseniz 5-10 lira kazanırsınız. Biz, tarlalara ekilen bitkiyi nihai ürün haline getirmek istiyoruz. Bizim zaten canlı hayvan pazarımız var. Bizim canlı hayvan, kesilmiş hayvan, organik ürün olmak üzere üç çıktımız olacak. Devletimiz, arazileri değerlendirmek istiyor. Bu nedenle toplulaşma çok önemli. Bizde ekilip biçilmeyen ve büyük çapta alanlarımız var" ifadelerini kullandı.



"Toplulaşma tarımda bir kurtuluştur"



Dağınık arazileri toplulaştırmanın tarımda bir kurtuluş olduğunu vurgulayan Pektaş, şunları kaydetti: "Artık geleneksel tarımdan yeni nesil tarıma geçiyoruz. Yeni nesil işletmecilik. Elbette bunlar az paralarla olmuyor. Kelkit Ovasına yatırılan para 1,5 milyar lira. Bu hizmet buradaki insanımıza yapılıyor ki, bu insanlarımız burayı kalkındırsın. Avrupa Birliği fonlarından gelen para var. Buna Şubat ayından itibaren Valilik ve taşra teşkilatlarının başvuruları başlayacak. Biz, hazırlığımızı yapacağız, projelerimizi yapacağız, Şubat'ta müracaatlarımızı gerçekleştireceğiz. Projelerimizin yüzde 85'ini hibe olarak alabiliyoruz. 15 milyon Avroluk projenin 13 milyon Avroluk hibe alacağız."



"Atalardan kalan tarım yöntemi bitti"



Konuşmasının sonunda artık atalardan kalma tarım yönteminin bittiğine değinen Pektaş, "Tamamen yeni model yönteme göre tarım yapacağız. İşimizin sürekliliğini de sağlamamız gerekiyor. Bizim ecdadımız ilkel yöntemlerle de olsa burada tarım ve hayvancılık yaptı. İmkanı o kadardı. Eski tarım artık geçmişte kaldı. Devlet birçok sektöre destek veriyor ama tarıma verdiği destek kadar hiçbir sektöre o kadar destek vermiyor. Tarımda her atılan adımda devletimizin teşviki var. Biz, Gümüşhane olarak tarım ve hayvancılıkta alınacak teşvikleri alma imkanına sahibi" şeklinde konuştu.