KEİ'de Fenerbahçe sohbeti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KEİ 25. Kuruluş Yıldönümü zirvesinde Euroleague Şampiyonu olan Fenerbahçe'yi tebrik ederek, 'Yunan Cumhurbaşkanı değerli dostum üzülmesin, onların da mensubu olan Sloukas aynı şekilde Yunanistanlı, Fenerbahçe'de oynuyor' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KEİ 25. Kuruluş Yıldönümü zirvesinde Euroleague Şampiyonu olan Fenerbahçe'yi tebrik ederek, "Yunan Cumhurbaşkanı değerli dostum üzülmesin, onların da mensubu olan Sloukas aynı şekilde Yunanistanlı, Fenerbahçe'de oynuyor" dedi. KEİ 25. Kuruluş Yıldönümü Zirvesi'nde başkanlık yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvede Sırbistan Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ivica Daçiç'in konuşmasının ardından Fenerbahçe'yi Euroleague şampiyonu olmasından dolayı tebrik etti. Daçiç'e teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Daçiç'e bir teşekkürüm daha var. Üyesi olduğum Fenerbahçe, Avrupa Basketbol Ligi'nde şampiyon oldu. Biliyorsunuz koç Obradoviç, Sırbıstanlı. İki tane sporcu olarak da gerek takımda oynayan Bogdanoviç ve Kaliniç onlar da Sırbistanlı" dedi. Sırbıstan Dışişleri Bakanı Daçiç de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "O zaman bu ortak zaferimiz efendim" deyince gülüşmeler oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos'a dönerek, "Yunanistan Cumhurbaşkanı değerli dostum üzülmesin, onların da mensubu olan Sloukas aynı şekilde Yunanistanlı, o da Fenerbahçe'de oynuyor. Güzel bir dayanışmayla Fenerbahçe Avrupa şampiyonu oldu. Bundan dolayı çok teşekkür ediyorum. Gururluyuz. Ama gerçekten bir fair play anlayışı içerisinde gerçekleşmiş olması bizi aynı şekilde mutlu etmiştir" dedi.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.