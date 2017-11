18.11.2017 15:00 'Kefenimizle geldik alnımızın akıyla gideceğiz'

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kulüp içerisindeki oluşturulan fitne ve kıskançlığın kendilerini yıldırmayacağını vurgulayarak, 'Biz buraya kefenimizle geldik. Alnımızın akıyla gideceğiz' dedi.

Beşiktaş 2017 yılı 4. Olağan Divan Kurulu toplantısında Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, açıklamalarda bulundu. Divan toplantısına yüksek katılımdan memnun olduğunu dile getiren Orman, "Biz de her konuda kuvvetler ayrılığı vardı. Divan denetleme bütün kurullarımızda bu ilkelerle çalışırız. Birbirimizin alanlarına girmeyiz. Birbirimize Beşiktaş menfaatleri dışında kişisel çalışmalarımız olmamıştır. Beşiktaş'ın diğer şirketlerini inceleme hakkını yönetim kurulu başkanı yetkisiyle yaparsın diyor. Bütün şeffaflığıyla ne istiyorsa bakabilme hakkına sahiptirler. Denetleme kurulu başkanı söylerken ne kadar kur farkı ve faiz öderken bu borç artışının da nerden kaynaklandığını ifade etti. Bizim Beşiktaş'ı aldığımız dönemdeki ortam aklınızdadır. O gün itibariyle Beşiktaş, mevcut geliri yüzde 30-35 civarı o gün ortamında faize gitmekteydi. Beşiktaş gelirinde iki misli kontratlı gider vardı. Hepsinden daha önemlisi moral motivasyon takıma ve camiaya güven. O gün bugün itibariyle Beşiktaş 180 milyon doların üzerinde 200 milyon Dolar faiz ödemişti. Bunlar bizim gerçeklerimizdir" şeklinde konuştu.



"YAPILANLAR ŞEVKİMİZİ KIRMAKTADIR"

Siyah-beyazlı camiada kişisel kıskançlık yapıldığını vurgulayan Fikret Orman, "Biz bunları yaparken büyük emek harcadık. Zorluklarla geldik çok önemli şeylere gayret ettik ama gerçekten ben ve arkadaşlarım çok üzülüyoruz. Bu konularda hata mı yaptık diye düşünüyorum. Beşiktaş'ta bir sürü şeyi değiştiriyoruz. Her geçen gün yukarı giden camia oluşturmaya çalışıyoruz. Kişisel kıskançlıklar kişiler hayaller hem camiamızı hem de bizim şevkimizi kırmaktadır. Buna sahip çıkmak sizin görevinizdir. Sahipsizse bunlara gerek yok. Elimizden geldiğince Beşiktaş için mücadele ettik. Bütün şevkimizi kırmaktadırlar. Stadyumun maliyeti net net verelim. Gelsinler denetleme şirketi bunu yapsın sonucunda genel kurulumuza da izahta bulunur raporuyla bu konu da sonuçlanmış olur. Bugün konuşmamın içerisinde Stadyum maliyeti konusunda sonucu ben değil denetleme şirketi yapsın divana rapor versin. Biz ney yaptıysak Beşiktaş için yaptık. Alınan fiyatlar yapılanlar teknik şartnameler hepsi Beşiktaş'ın dosyalarında olan şeylerdir" ifadelerini kullandı.



"6 SENE ÖNCE BUGÜNÜ SÖYLESEYDİM, HAYAL DERDİNİZ"

Orman, 6 sene önce geldikleri durumda bugünleri hayal olarak görüldüğünü vurgulayarak, "Bu süreçte geldiğimiz güne bakacak olursak Beşiktaş'ı temsil etmekte haklarının savunmasında, paralarını harcamasında, stat gelirleri olmamasında şu an gördüğünüz Beşiktaş, bundan 6 sene evvel bu noktalarda olacağız deseydim çoğunuz bana arkadaşlarıma bugünü hayalcilik olarak ifade edecektiniz" değerlendirmesini yaptı.



"TAKIMIMIZ ŞAMPİYON OLARAK TAMAMLAYACAKTIR"

Futbol takımı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Başkan Orman, şunları aktardı:

"UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iyi gidiyoruz. Lige bir konsantrasyon bozukluğu ile başladık. Takımımızın arzusu üst düzeyde. Bu seviyede hiç merak etmeyin takımımız şampiyon olarak bitirecektir. Beşiktaş öyle uzun bir maratonun içinde bütün engelleri aşabilecek kadroya sahiptir. Sezon başında da ifade ettim aşağıya çekmeler olacaktır. Özellikle gazetelerde hakemle alakalı Beşiktaş'ın çınarı falan gibi ön algı oluşturdular. Hakemleri etki altına alınmaya çalışılmaktadır. Zor bir sene yaşayacağız. Bu zor senden Beşiktaş kenetlenerek çıkacaktır. Beşiktaş yüzde 99 u Beşiktaş Başkanı yönetiminin arkasında kenetlenmiş vaziyettedir. Aramızda hiçbir nifak yoktur. Ne söylesem divan kurulu yönetim, taraftar arkasındadır. Biz sokaktan gelen insanlarız. Bir şey yapmayın dediğimiz zaman yapmıyorlar. Herhangi biri kaçak girmiyor. Herkes bilet alıyor. Herkes bütünlük içerisine girmiştir. Salı günü bir üs tura çıktığında neticelendireceğiz. Hem de bu sene şampiyon olarak bitirip 3 defa üst üste şampiyon olmanın ikinci tacını takma hedefine nail olacağız."



"BİZ ÇETECİ OLMUŞUZ"

Orman, kendi isminin FETÖ terör örgütü ile ilişkilendirilmesini değerlendirerek, şunları söyledi:

"Bu işlerin zor olacağını biliyordum. En çok işlerle uğraşacağımızı biliyordum. Camia içerisindeki fitneler bitmiyor. Her geçen gün daha adileşerek daha da basitleşerek, kırıcı olarak büyümekte. Maalesef bunları bizler yaşıyoruz. Biz Reza Sarraf'a bir tane loca sattık adamı iki defa dördüm benimle şirketleri varmış denildi. Madem ki ortağız ne iş yapıyoruz, ne ciro yapıyoruz. Reza Sarraf ile bizi ortak yaptılar. Bu camia içerisindeki menfaatleri kesilen insan yapmaktadır. Bir internet sayfası kurmuşlar. HSYK Fikret Orman kulisleri. Çete kurmuşuz. Bunların arkasında kimin olduğunu da biliyorum. Yargı yoluna da gittik ama siz de bilin. Biz çeteci olmuşuz. Son çıkan Fikret Orman FETÖ'den tutuklu dediler. Metin Topuz ile telefon trafiğinde bulunmuş dediler. Şu saatte şu dakikada konuşulmuş. Okuduğunuz zaman 'Allah Allah' diyorsunuz. Bu söylenen telefonu bir senedir kullanmıyorum. Bu insanları ne tanıdım ne gördüm. Sarraf dosyası için de her seferinde ben ABD'ye giderim ayıptır. Beşiktaş'ı yönetirken bunlarla uğraştığımızı bilmemiz istiyorum."



"MİTROVİC'İN MENAJERİNE YÜZDE 10 ÖDEYECEĞİZ"

Orman, Hırvat savunma oyuncusu Matej Mitrovic'in maliyeti hakkında oluşan polemiklerle ilgili konuşarak, "Mitrovic 4 milyon 200 bin Euro bonservis bedeli ödenerek alınmış. 1 milyon 2 bin Euro maaşı ve 3,5 senelik kontratı var. Kontratında artışlar da var. Bu süreç içinde kendisine toplamda 4 milyon 300 bin Euro civarında ücret ödenecek. Mitrovic'in menajerine de oyuncunun sözleşmesindeki ücretin yüzde 10'u olmak üzere 420 bin avro ödenecektir. Bu ödeme 3,5 senede yapılacaktır. Şu ana kadar bir lira ödememişiz" diye konuştu.



"KEFENİMİZLE GELDİK ALNIMIZIN AKIYLA GİDECEĞİZ"

Beşiktaş için çalışmaktan yılmayacaklarını anlatan Orman, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

"Biz Beşiktaşlıyız. Sizin için çalışıyoruz. Bu işe kendimizi adadık. Ben ve arkadaşlarım büyük gayret içerisindeyiz. Beşiktaş iyi yoldadır. Kıskançlık insanın içinde olan bir şeydir ama Beşiktaşlıya yakışmaz biz sizin için çalışıyoruz. Biz bunlardan hiç korkmayız ve yılmayız. Anlattıklarım yüzde 50'sidir. Çocuklarımıza atılan mesajları anlatmıyorum bile. Tek amaç bizi yıldırmaktır. Biz buraya kefenimizle geldik alnımızın akıyla gideceğiz. Beşiktaş'ın başarısı için çalışalım bu Beşiktaş bizim Beşiktaşımız."

