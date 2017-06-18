Kediyi ölümden böyle kurtardılar.

Kediyi ölümden böyle kurtardılar.

Görüntüler Kuzey Afrika ülkesi Cezayir'den.Görüntülerde bir kedinin kafasının konserve kutusuna sıkıştığı görülüyor.

Talihsiz hayvanın yardımına koşan adam, kutuyu keserek talihsiz hayvanı kurtarıyor.Sersemleyen hayvan kafasına su dökülerek kendine getirilmeye çalışırken o anlar anlar amatör kameraya yansıyor.

