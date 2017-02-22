Kediyi kurtarmak için şehrin elektrikleri kesildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki gün boyunca bir ağacın tepesinde mahsur kalan kedi, şehrin elektriklerinin kesilmesinin ardından kurtarıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki gün boyunca bir ağacın tepesinde mahsur kalan kedi, şehrin elektriklerinin kesilmesinin ardından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Hasan Çelebi Mahallesi'nde bulunan Ağaçhan Park'ta iki gün boyunca mahsur kalan kedinin inmesini bekleyen esnaflar, inmeyince durumu 112, zabıta ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Siverek Belediyesi zabıta ve itfaiye ekipleri, elektrik dağıtım şirketine haber verdi. Kedinin mahsur kaldığı alana gelen şirket personeli şehrin elektriğini keserek, kurtarma çalışmasına başladı. Esnaf Nihat Çiçeklidağ, "İnşallah kurtarılır, kurtarılırsa biz de mutlu oluruz. Çünkü o da bir candır, onun da kurtarılmasını istiyoruz" dedi.

Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından çıktığı ağaçtan indirilen kedi, itfaiye ekiplerinin elinden kaçtı. Kedi, karanlığın arasında gözden kaybolurken, çevredekiler itfaiye ekiplerini alkışlayarak kutladı.

(Cuma Sarı / İHA)