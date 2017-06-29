Kediye şimşek şoku !

Kedinin yağmur izleme keyfi çakan şimşekle bozuldu. O anlar kameraya böyle yansıdı.

Kedinin yağmur izleme keyfi çakan şimşekle bozuldu. O anlar kameraya böyle yansıdı.

Başına geleceklerden habersiz olan kedi, balkon kapısında oturmuş, yağmuru seyrediyordu. Az sonra çakan şimşek ve gök gürlemesi talihsiz kediyi keyfinden etti. Korkan kedi hızla kaçarak içeri girerken, bu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

