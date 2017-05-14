Kedinin kafası lavaboya sıkıştı

Aydın Efeler ilçesinde lavaboya başını sıkıştıran yavru bir kedi itfaiye ekiplerinin hassas çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Aydın Efeler ilçesinde lavaboya başını sıkıştıran yavru bir kedi itfaiye ekiplerinin hassas çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre; sabah saatlerinde Anneler Gününü kutlayıp elini öpmek için annesinin evine giden Mehmet Özçakır, annesi ile hasbıhal ederken evde yavru bir kedinin acı acı miyavladığını duydu. Bunun üzerine sesin geldiği yerde kedi arayan Özçakır, yavru bir kedinin başını lavaboya sıkıştırdığını görünce önce kendi imkanları ile hayvanı kurtarmaya çalıştı. Kedinin canının yandığını gören Özçakır, hayvanı sıkıştığı lavabo ile birlikte Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na götürdü. Kediyi kurtarmak için çalışma başlatan itfaiye ekipleri kedinin canının yanmaması için hassas bir şekilde lavaboyu kırdı. Sıcakla birlikte yaşadığı korku nedeniyle strese giren kediyi yıkayıp kendine getiren itfaiye ekipleri hayvanı Özçakır'a teslim etti.

(İbrahim Kılınç / İHA)