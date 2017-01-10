10.01.2017 10:49 Keçiören TOGEM imdada yetişiyor

Keçiören Belediyesine bağlı Keçiören Toplumsal Gelişim Merkezi (TOGEM), ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeye, kadınları iş gücü piyasasına dahil etmeye devam ediyor. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, 'Keçiören'i huzurlu ve mutlu bir şehir yapmanın yollarından biri de hiç şüphesiz ki ihtiyaç sahiplerine ulaşarak onların dertlerine çözüm üretmekten geçiyor' dedi. Keçiören Belediyesine bağlı Keçiören Toplumsal Gelişim Merkezi (TOGEM), ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeye, kadınları iş gücü piyasasına dahil etmeye devam ediyor. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Keçiören'i huzurlu ve mutlu bir şehir yapmanın yollarından biri de hiç şüphesiz ki ihtiyaç sahiplerine ulaşarak onların dertlerine çözüm üretmekten geçiyor" dedi.



2010 yılından beri hizmet veren Keçiören TOGEM Cumhurbaşkanının eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde çalışmalarını sürdürürken farklı projeler üreterek vizyonlara da katkı koyuyor. "Sosyal belediyecilik" anlayışıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren TOGEM, son bir yıl içerisinde 600 aileyi ziyaret ederek 137 ev eşyası, bin 135 gıda çeki, 870 gıda kolisi dağıttı. Ayrıca ihtiyaç sahiplerinin ev tadilatları, sağlık muayenelerini de ihmal etmeyen TOGEM, çocukların da yüzlerini güldürerek eğitim yardımlarıyla da destekliyor.



6 engelliye akülü araç



TOGEM, son 1 yılda 6 engelliye de akülü araç teslim ederek engellilerin hayatla olan bağlarını da güçlendirdi. Keçiören TOGEM'de gelen tüm vatandaşlara danışmanlık hizmeti verilirken, vatandaşın taleplerine göre ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirmesi de yapılıyor.



Kadın girişimcilerin yanında



KOSGEB, TOBB, Keçiören Belediyesi ortaklığı ile 1071 Girişimci Kadın İş Hayatına Atılıyor Projesini hayata geçiren Keçiören TOGEM, bu sayede kadın istihdamının da önünü açtı. 65 kadın proje sayesinde kendi iş yerinin sahibi olurken ekonomiye de katkı sunuldu. Büyük ilgi gören projede kadınlara iş planı hazırlama ve açılış işlemleri hususlarında da danışmanlık veriliyor. Keçiören'de yaşayan kadınların el emeği ürünlerini alıcıyla buluşturmalarına aracılık eden El Emeği Pazarı ise haftanın 3 günü, kadınların ev ekonomilerine katkı sağlamalarına yardımcı oluyor.



İhtiyaç sahiplerine ulaşırken kadın girişimcileri de destekleyen TOGEM'in çalışmalarına yönelik açıklama yapan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Keçiören'i huzurlu ve mutlu bir şehir yapmanın yollarından biri de hiç şüphesiz ki ihtiyaç sahiplerine ulaşarak onların dertlerine çözüm üretmekten geçiyor. Bizler bu anlayışla gerek Sosyal Yardım işleri Müdürlüğümüz gerekse TOGEM aracılığıyla ihtiyaç sahibinin yanında oluyoruz. Ayrıca TOGEM'in bir diğer önemli çalışması da Cumhurbaşkanımızın değerli eşleri Emine Erdoğan Hanımefendi himayelerinde gerçekleşen 1071 Kadın Girişimci Projesi. Bu proje kadınları iş hayatında destekleyerek üretim ve ekonomiye önemli katkı sağlıyor" dedi.

