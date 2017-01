05.01.2017 15:26 Keçiören Metrosu yılda 270 milyon yolcu taşıyacak

Başbakan Binali Yıldırım, Keçiören Metrosu'nun 9 tane durağı olduğunu belirterek, bu hattın günde tam kapasiteyle çalıştığında 50 bin yolcu, yılda ise 270 milyon yolcu taşıyacağını açıkladı. Sefer aralıklarının bir buçuk dakikaya inebileceğini anlatan Yıldırım, bu hattın toplam maliyetinin 1 milyar lira olduğunu kaydetti.



Başbakan Binali Yıldırım, Keçiören Metrosu'nun açılış töreninde yaptığı konuşmada, "İçeride sıcak ortamda, dışarıda soğukta bizi izleyen çok değerli vatandaşlarım, hepinizi bu güzel günde, mutlu günde, bu güzel açılışta sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Güzel bir vesileyle bir adadayız. Bugün nüfusu 1 milyonu bulan Keçiören'in heyecanla beklediği bir hizmeti, Keçiören Metrosu'nun açılışını yapıyoruz. Bugün Keçiören ve Ankara için çok önemli bir gün. Böyle mutlu bir günde sizin huzurlarınızda bu açılışı gerçekleştirmek bizim için ayrı bir mutluluk vesilesi. Geçtiğimiz Mayıs ayında Osmanlı çarşısının açılışını yaptık, Ağustos'ta Keçiören Metrosu'nun test sürüşünü gerçekleştirdik. Daha sonra Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nın açılışını yaptık. Şimdi de bu bölgenin trafik yükünü hafifletecek, Keçiören'de yaşayan vatandaşların hayatını kolaylaştıracak. Bu metro biraz uzadı, başlamasıyla bitmesi 13 yılı buldu. Sizin başbakanlığınız döneminde bu Ankara'nın 3 hattının, Kızılay-Sincan, Batıkent-Sincan ve Keçiören metrolarının Büyükşehir Belediyesinden Ulaştırma Bakanlığına devredilmesi konusunda talep vardı. Aslında Ulaştırma Bakanlığı, şehir içi raylı sistemiyle ilgili görevi yoktu. Elmadağ'daydık, siz Büyükşehir Belediye Başkanımız, Cemil Bey, Ali Bey, diğer Ankara milletvekilleri bu konuda sizleri bilgilendirdiler ve siz de orada talimat verdiniz. Bunları devralalım ve yapalım. Ondan sonra biz bunun için kanun çıkardık, Ulaştırma Bakanlığının görevleri hakkında kanunda değişiklik yaptık. Şehir içi raylı sistemleri yapacağı hükmünü getirdik" ifadelerini kullandı.



Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu için 9 kilometrenin üzerinde bir hattan bahsettiklerini belirterek, "9 tane durağı var, günde tam kapasiteyle çalıştığında 50 bini bulacak, yılda 270 milyon yolcu taşıyacak kapasiteye ulaşacak. Sefer aralıkları bir buçuk dakikaya kadar da inebilecek. Sistem buna göre dizayn edildi, sinyal sistemi buna göre yapıldı. Geçenlerde bunun test sürüşüne geldiğimizde bir genç bana demişti, o zaman Ulaştırma Bakanıydım, 'Sayın Bakanım dedi, bizim buradaki Keçiören Metrosu gençler arasında önemli bir söyleme dönüştü, aşkımız Keçiören Metrosu gibi olsun aman hiç bitmesin'. Bundan doğrusu çok etkilendim ama gençler için de yeni bir tavsiyem var, siz yeni bir slogan bulun, aşkınız bitmesin devam etsin ama Keçiören Metrosu bitti" diye konuştu.



Keçiören Metrosu'nun başladığı yerin Gazino diye bir yer olduğunu belirten Yıldırım, "O test sürüşü, 15 Temmuz Keçiörenlierin, Ankaralıların gösterdikleri kahramanlıkların ufak karşılığı olarak, Keçiören Belediyemiz ve bu ilçemizde oturanların talebi yerine getirilerek bu istasyonun adı Şehitler İstasyonu, meydanın adı da Şehitler Meydanı oldu. Şehitlerimiz için ne yapsak azdır. Onlar bu ülkenin, bu toprakların sigortasıdır, garantisidir. Keçiören'den vatandaşlarımız Şehitler İstasyonu'ndan binecek, AKM'de yolculuklarını tamamlayacaklar. İsterlerse buradan Kızılay-Batıkent hattına geçebilecekler" dedi.



Başbakan'ın sözleri üzerine "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları yükseldi. Yıldırım, "Bu hattın hizmete girmesiyle birlikte raylı sistem, Ankara'da 65 kilometreye, istasyon sayısı da 54'e yükseliyor. Toplam maliyet 1 milyar lira, yani bir katrilyon civarında. Ankara için helali hoş olsun, Ankara hakediyor" diye konuştu.



Geçtiğimiz 15 yılda yurdun her köşesinde yolları donattıklarını anlatan Başbakan Yıldırım, "Yolları böldük hayatları birleştirdik, yolları böldük milleti birleştirdik. Doğu ile batıyı, kuzeyle güneyi kardeş ettik. Havayolunun halkın yolu yapın dediniz, havayolunu halkın yolu haline getirdik. Bugün artık bütün vatandaşlarımız, işçisi, emeklisi, kadını erkeği, yaşlısı genci uçakla seyahat etmenin rahatlığını, konforunu yaşadı ve yaşamaya devam ediyor. Türkiye'nin hızlı tren özlemini de, yüzyıllar rüyasını da gerçeğe yine sizin döneminizde eriştirdik. Ankara merkezli hızlı tren hatları İstanbul, Eskişehir, Konya'ya tamamlandı, şimdi de Sivas ve İzmir'e çalışmalar devam ediyor. 2019 yılında bu hatları da tamamlamış olacağız. Böylece Türkiye'nin 14 büyükşehir şehri hızlı tren ağlarıyla birleşmiş olacak. Sayın Cumhurbaşkanım, her şehrimiz bizim gözbebeğimizdir. Ankara, Anadolu medeniyetlerinin kavşağıdır. Başkenttir, siyasetin devletin merkezidir. Başkenti, turizmden sağlığa, ulaşımdan kentsel dönüşüme kadar hayata geçirdiğimiz projelerle yeniden ayağa kaldırıyoruz. Dünyanını tanıdığı megakent haline getiriyoruz" dedi.



Başbakan Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Tarihimiz güçlü, kültürümüz zengin, potansiyelimiz büyük. Ülkemiz, şehirlerimiz, siz vatandaşlarımız her şeyin en iyisini hakediyorsunuz. Biz, bu hizmetleri niye yapıyoruz? Vatandaşımızın hayatı daha kolay olsun, yaşam kalitesi daha da artsın. Bizler, 15 yıl boyunca gece demeden gündüz demeden çalışıyor, bu hizmetleri vatandaşlarımıza kazandırıyoruz. Türkiye'de demokrasiyi yok etmek isteyenler, vesayet odaklarının da kafalarını eze eze geliyoruz. İnşallah, bu yıl içerisinde en büyük dönüşümü değişimi de yine AK Parti iktidarında milletimizin desteğiyle gerçekleştireceğiz. Bu değişim anayasa değişikliğidir. Yapacağımız değişiklikle, vesayet rejimi tarihin derinliklerinde kaybolup gidecek. Milletin kararı her daim geçerli olacak. Yeter artık söz milletindir, karar milletindir. Milletin kararın üzerinde başka hiçbir karar tanımıyoruz."



"Sayın Cumhurbaşkanım, tabii ki bu işler yapılırken Keçiörenliler, Ankaralılar biraz sıkıntı çektiler" diyen Yıldırım, "Onlara, bu inşaat sırasında verdiğimiz sıkıntıya gösterdikleri sabırdan dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca, muhalefete bu hizmetlerin bir bir tamamlanıp hizmete girmesinden dolayı verdiğimiz rahatsızlık da var, onlara da teşekkür ediyoruz. Yeter ki milletimiz mutlu olsun. Keçiören Metrosu bitti ama millete hizmet aşkımız hiçbir zaman bitmeyecek" şeklinde konuştu.



Programa Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve milletvekilleri de katıldı.