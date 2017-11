13.11.2017 13:45 Keçecilik zamana direniyor

Afyonkarahisar'da dört kuşaktır "keçe işlemeciliği" yapan ailenin son ustalarından Mustafa Arpaözü'nün yüzde yüz yünden yaptığı ve tamamen organik olan fes, sikke, takke ve şapkaları, tarih konulu birçok film ve dizinin yanı sıra günlük yaşamda da kullanılıyor.

Atalarından aldığı keçecilik mirasını yarım asra yakındır devam ettiren Mustafa Arpaözü, keçenin dünü ve bugününü İhlas Haber Ajansı muhabirine anlattı. Keçeden fes ve sikke başta olmak üzere şapkalar ve birçok giyim eşyası yapan Arpaözü, keçeyi inceltmeyi başardıktan sonraki süreçte ürün çeşitliliğinin de buna bağlı olarak arttığını ifade etti. Ürettikleri keçeye birçok renk verdiklerini kaydeden Arpaözü, "Keçe üzerine ne mamul gerekiyorsa biz tamamını yaparız. Bu mamuller daha önceleri köylülerin kullandıkları kepenek, at keçesi, seccade, yaka keçesi, çocuk keçesi olaraktan, çadır keçesi bunlar ilk zamanlarda kullanılan ürünler. Ama zamanla hem yün biraz değişti, daha doğrusu kalitesi değişti. Hem de insanların kullanış şekilleri değişti. Tekrar organiğe dönüş olduğu için şuanda kumaş diye tabir ettiğimiz çok ince çıkarıyoruz, bunları renklendiriyoruz. Fes çıkartıyoruz, Mevlana sikkesi diye tabir edilen fes, 'mecidiye ve hamidiye' diye tabir edilen ayrı kalıpları vardır bunların ve o kalıplarda çıkar. Değişik renklerde çıkar. Folklor ekiplerinin kullandığı fesler vardır, onları çıkarıyoruz. Keçe üzerine butik olarak ne isteniyorsa yapıyoruz, bu arada sanayi keçesi de çıkarıyoruz" diye konuştu.



"KEÇECILIK INSANIN VAR OLUŞUNDAN BU YANA VAR"

Keçecilik tarihinin insanlık tarihi kadar eski olduğunu hatırlatan Arpaözü, kendisinin mesleği atalarından miras olarak aldığını söyledi. Kendisinin meslekte 4. kuşak olduğunu vurgulayan Arpaözü, "Keçecilik insanın var oluşundan bu yana var. Ama keçecilik Türkler'de ve Türklerin yaşadığı yerlerde daha yaygın bir şekilde yapılmış. Türkiye'de, Afyonkarahisar ise geçmiş tarihlerde çok ileri seviyede çalışan dükkanların olmasına rağmen bazı bölgelerde de sınırlı olmasına rağmen dükkanlar varmış. Fakat zamanla bunlar kaybolmuş, şimdi Afyonkarahisar'da da kaybolmak üzere, son ustalar çalışıyor. Ama biz 4. kuşak olarak bunu devam ettiriyoruz. Benden önce 3 kuşak var, 4. kuşak benim ve benden sonra da bir oğlum ve bir kızım var. Onlara da aynı işi öğrettim ve yanımda çalışıyorlar, devam ediyorlar ve devam da edecekler inşallah" dedi.



"KULLANDIĞIMIZ YÜNDE DE ALERJIK BIR ŞEY YOK, O YÜZDEN INSANLAR GAYET RAHAT KULLANABILIYORLAR"

Keçenin zaman içerisinde değişim göstermesi ile insanların keçe ürünlerine olan taleplerinin de fazlalaştığını dile getiren Arpaözü, eskisi gibi kalın ve pot keçelerden ziyade keçenin kullanılan tekniklerle inceltildiğini, bu sayede de giyim ve aksesuar olarak daha fazla kullanılmaya başlandığını belirtti. Arpaözü, şunları söyledi:

değişti. Bu tabi arza uygun olaraktan değişti, talep her zaman var. Şuanda bizim yaptığımız keçelerde kullandığımız boyalarda kanserojen madde içeriği yok. Kök boya kullanmıyoruz, tekstil boyası kullanıyoruz fakat Sağlık Bakanlığı onaylı. Bunun yanında kullandığımız yünde de alerjik bir şey yok. O yüzden insanlar gayet rahat kullanabiliyorlar. Daha önceleri yünde bu kadar dikkat edilmeyen bir temizlik sistemi vardı, şuanda gayet temiz, hijyenik ve herkesin kullanabileceği, alerji yapmayacak bir şekilde. Bunun yanında keçe çok inceldi. Eskisi gibi kalın ve pot keçeler çıkmıyor. İnsanlar zarif, kibar istiyor. Biz onu inşallah yakaladık."



"ÖYLE GÖRDÜK, ÖYLE YAŞADIK VE ÖYLE DEVAM EDIYORUZ"

Keçenin organik bir ürün olduğundan da bahseden Arpaözü, "Keçe yüzde yüz organiktir, çünkü Mevlanın yarattığı neyse koyunun, kuzunun üzerinden alınan şey orijinaldir. Bizim kullandığımız en azından orijinaldir. Piyasa taklitleri var, yarı polyester, yarı yün kullananlar var fiyatı düşürmek için ve boyada ucuzlatmak için kullananlar var. Ama biz kendi firmamıza bakıyoruz, bizde yüzde yüz organik. Öyle gördük, öyle yaşadık ve öyle devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.



TARIHI KONU ALAN FILM VE DIZILERDEKI FESLER BU ATÖLYEDEN ÇIKIYOR

Atölyesinde keçeden ürettiği ürünlerin özellikle tarihi konu alan film ve dizilerde de kullanıldığını aktaran Arpaözü, son olarak şunları söyledi:

"Biz burada toptan yapıyoruz bunları. Bize geliyor ama dolaylı geliyorlar. Kapalı Çarşı'dan, İstanbul'dan veya film setlerinden diğer bunu temin edecek kişiler vasıtası ile biz gönderiyoruz bunları. Çoğu dizilerimizde feslerimiz bulunur. Kullanılan diğer emtialar o tarihi ve o günleri yansıtan şeyler neyse nakışlı keçesidir, çadır keçesidir, başlıktır, at keçesidir, yani bu tarz şeyler, siparişler geliyor."