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Kebabını öğrenmek için Adana'ya geldiler
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Kebabını öğrenmek için Adana'ya geldiler

Yurt içi ve yurt dışından, farklı meslekleri yapan Adana kebabı meraklısı 54 kişi 'Tescilli Adana Kebabı Ustalık Eğitimi'ne katılarak sertifikalarını aldı. 2 günlük eğitimi başarıyla tamamlayan İranlı ithalat ve ihracatçı Muhammet Muhandizi, Adana kebabını ülkesinde yaygınlaştırmayı hedeflediğini söyledi.

Yurt içi ve yurt dışından, farklı meslekleri yapan Adana kebabı meraklısı 54 kişi "Tescilli Adana Kebabı Ustalık Eğitimi"ne katılarak sertifikalarını aldı. 2 günlük eğitimi başarıyla tamamlayan İranlı ithalat ve ihracatçı Muhammet Muhandizi, Adana kebabını ülkesinde yaygınlaştırmayı hedeflediğini söyledi.
Adana Ticaret Odası, Adana Kebapçılar ve Lokantacılar Odası işbirliğiyle Tescilli Adana Kebabı Ustalık Eğitimi düzenledi. Yurt içi ve yurt dışından, farklı meslekleri yapan Adana kebabı meraklısı 54 kişi, tanınmış kebap ustaları tarafından verilen 2 günlük eğitimde tescilli Adana kebabının nasıl hazırlandığını, nasıl pişirildiğini ve sunumunun nasıl yapıldığını öğrendi.
Semiha Bilgin isimli aşçı, aşçı olmasına rağmen kebap yapmayı bilmediğini ancak eğitim sayesinde etin zırhla ne şekilde kıyıldığını, şişe nasıl saplandığını öğrendiğini belirterek, bundan sonra ailesine Adana kebabı yapacağını kaydetti.
Sigortacılık ve bankacılık işleriyle uğraşan Türkan Öz ise sertifikasını aldıktan sonra kendisine küçük bir restoran açmak istediğine değinerek, "Eğitim çok eğlenceliydi ama beceriksizliğimi gördüm bir Adanalı olarak" diye konuştu.
İranlı ithalat ve ihracat uzmanı Mohammed Mohandesi (59) de 2 gün boyunca kendisine Adana Kebabı yapmayı öğreten ustalara teşekkür ederek, "Bu sistemi İran'a götürüp yaygınlaştıracağım. Bu kebap çok güzel. Eğitim sayesinde tam anlamıyla Adana Kebabı yapabiliyorum. İran'da da kebap kültürü var. Ülkemizde Binap kebabı çok yaygın" ifadelerini kullandı.

"ADANA'NIN MARKASI OLARAK KABUL EDİYORUZ"
Adana Ticaret Odası Başkanı Atilla Menevşe ise tescilli Adana kebabının standartlarını korumak istedikleri için 8 yıldan bu yana eğitimler verdiklerini vurgulayarak şunları söyledi:
"Adana kebabını aynı lezzette, aynı ağız tadıyla insanlara yedirmek istiyoruz. Biz bu kebabı Adana'nın markası olarak kabul ediyoruz. Adana Kebap artık uluslararası bir hüviyet kazanmıştır ve yurt dışında da Adana Kebabı ismini birçok lokantanın menüsünde ve gıda fuarlarında görebiliyoruz."
Törenler sertifikalarını alan kursiyerlere, temsilcisi oldukları firmaların duvarlarına asılmak üzere de ATO Adana Kebabı Tescil Logoları da verildi.
(Nuri Pir - Erdal Can İçelli/İHA)
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