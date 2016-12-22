22.12.2016 15:18 Kdz. Ereğli'de FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Kaçakçılık ve Organize suçlarla mücadele Büro Amirliği (KOM) ekipleri sabah saatlerinde Ereğli ilçesine gelerek 2 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında M.E. ile İ.K. yakalanarak gözaltına alındı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen 2 kişi sorgulanmak üzere Zonguldak İl emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

