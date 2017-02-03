03.02.2017 13:10 KDV indirimi konutta olumlu yankılandı

Bakanlar Kurulu kararıyla, KDV'ye getirilen düzenleme ile konut sektöründen olumlu mesajlar geliyor. Bakanlar Kurulu kararıyla, KDV'ye getirilen düzenleme ile konut sektöründen olumlu mesajlar geliyor.

Yapı ruhsatı 1 Ocak 2013 ile 31 Aralık 2016 arasında alınmış konut inşaat projeleri ile kamu tarafından ihalesi 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yapılan konut inşaatı projelerinde; metrekare vergi değeri 500 TL - bin TL arasında olan konutların tesliminde yüzde 8 KDV uygulanması hüküm altına alındı. Gayrimenkul danışmanlık şirketi Coldwell Banker'ın Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, yaptığı değerlendirmede düzenlemenin sektörü rahatlatacağını belirterek konut satışlarının artacağını dile getirdi. Taş şunları kaydetti: "Sektör temsilcilerinin en önemli beklentisi konutta KDV oranlarının düşürülmesiydi. Bu nedenle hükümetten bir KDV indirimi bekleniyordu. Ve bu gerçekleşti. Bu kapsamda, metrekare vergi değeri bin TL ve üzeri konutların tesliminde uygulanacak KDV oranı da yüzde 18 olacak. Bugün yapı ruhsatı 1 Ocak'tan sonra alınan konut inşaatı projeleri ile kamu tarafından ihalesi 1 Ocak'tan itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde ise metrekare vergi değeri bin TL ile 2 bin TL arasında olan konutların tesliminde yüzde 8, 2 bin TL üzerinde olan konutların tesliminde de yüzde 18 KDV uygulanacak. Şimdi satışlarda 1.5 milyon rekorunun kırılmasına kesin gözüyle bakabiliriz. Metrekare vergi değeri bin TL ile 2 bin TL arasında olan konutların tesliminde yüzde 8 vergi uygulaması sosyal konutların satışını artıracaktır. Bu indirimin, düşük ve dar gelirli vatandaşlarımızın konut alımında olumlu etkileri olur".



"KDV İNDİRİMİ NAKİT GİRDİSİ SAĞLAR"

Taş, devletin KDV konusunda destek vermesinin sektörün canlanması için önemli derecede etkili olacağını dile getirerek "Bu destek sektörün nakit akışına katkı sağlar ve sektörde rahatlama olur. Tapu harçlarının da alıcı ve satıcıdan yüzde 0,5 alınmak üzere yüzde 1'e düşürülürse konut satışlarında canlanma artacaktır" dedi.



"STOK 5 BİN LİRADAN PAHALI EVLERDE"

Araştırmalara göre, konut üretim ve stokunun metrekaresi 5 bin liradan pahalı evlerde yoğunlaştığına dikkat çeken Gökhan Taş, "Metrekaresi 2 bin liradan ucuz evlerin pastadan en küçük dilimi alan bölüm olduğunu görüyoruz. Araştırma sonuçlarına göre İstanbul'da 212 bin konutun 3 bini 2 bin liradan ucuz, 43 bin 600'ü 2-3 bin bandında, 55 bini 3-4 bin bandında, 33 bin 300'ü 4-5 bin bandında, 76 bin 800'ü ise 5 bin liradan pahalı satışa çıktı. Stoklarda da benzer bir tablo oluştu. Uygun fiyatlı evlerde satış daha hızlı gerçekleşirken, ortalama metrekare satış fiyatı 9 bin 500 lira olan evlerde stok birikti. Bu stoğu eritmek için de adımlar atılmalı" diye konuştu.



