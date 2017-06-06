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KDV'de yeni sistem geliyor
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KDV'de yeni sistem geliyor

Maliye Bakanı Naci Ağbal, vergi reformu hakkında açıklamalarda bulundu.

Üretimin üzerindeki KDV yükünü en başından itibaren almayı planladıklarını anlatan Ağbal, “Benim amacım şu; İngiltere'de KDV sistemi nasıl çalışıyorsa Türkiye'de de aynısı olsun. Anglosakson ülkeler içinde İngiltere örneği doğru” dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2016 yılında FETÖ'nün darbe girişiminden dolayı ekonomide bir daralma yaşandığını ancak iş adamlarının gayretleri ile hızlı bir toparlanma olduğunu kaydederek, “2017 yılı inşallah 2016 yılından çok daha başarılı bir yıl olacak diye düşünüyorum. Önümüzdeki aylara ilişkin ekonomide gelişme sinyalleri olumlu. İnşallah hem talepte hem üretimde hem yatırımda hem de istihdam tarafında güçlü bir toparlanmayı 2017 yılında da bekliyoruz” dedi.

Bakan Ağbal, Türkiye'nin son 14 yılına bakıldığında ekonomi alanında büyük başarılara imza atıldığını ifade etti. “Türkiye son 14 yılda adeta yeni baştan kuruldu” diye Bakan Ağbal, “Ekonomi cephesine baktıklarında genel olarak söylemek gerekirse 14 yıllık süreçte Türkiye ekonomisinin başarı üstüne başarı hikayeleri yazan bir ekonomik görünüme sahip. Bununla da her zaman iftihar ediyoruz. Bunu bizden daha fazla başka ülkeler uluslararası kuruluşlar ve bu konunun uzmanı olanlar söylüyor. Türkiye son 14 yılda adeta yeni baştan kuruldu. Ekonominin temelleri çok sağlam bir şekilde inşa edildi ve bütün karşılaştığımız şoklara karşı da ekonomi her zaman dayanıklı olduğunu gösterdi” diye konuştu.

“SON 6 YILDA İSTİHDAMA KATTIĞIMIZ KİŞİ SAYISINI 7 MİLYON ARTIRDIK”

Siyasi istikrar ile ekonomik büyüme arasında çok doğrusal bir ilişki olduğunu dile getiren Bakan Ağbal, bundan yola çıkarak 2003 ile 2016 yılları arasında Türkiye'nin ortalama büyüme hızının yıllık yüzde 5,7 olduğunu hatırlattı. Türkiye'nin son 6 yılda istihdama kattığı kişi sayısının 7 milyon arttığını hatırlatan Bakan Ağbal şunları söyledi:

“1990 ile 2000 yılları arasında 12 yıllık dönemde Türkiye yaklaşık yıllık yüzde 3,6 büyüdü. Ama 2002 dönemi sonrasına baktığımızda Türkiye büyüme oranlarını önemli ölçüde yukarı çekti. Yani 2003 ile 2016 arası Türkiye'nin ortalama büyüme hızı yıllık yüzde 5,7. 2010 sonrası yani global krize rağmen Türkiye 6, 7 büyüdü. Türkiye olarak ekonomide izlediğimiz doğru politikalar neticesinde hem yüksek büyüme oranlarını yakaladık. Hem de bu dönemde son 6 yılda istihdama kattığımız kişi sayısını 7 milyon artırdık." yenişafak

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