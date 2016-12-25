25.12.2016 21:06 KBÜ'de âşık geleneğinin müzikleri seslendirildi

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Edebiyat Kulübü tarafından düzenlenen 'Ã‚şık Müziği Sunumu ve Dinleti' programında halk şairleri olarak da bilinen ünlü aşıklar konuşularak aşık geleneğinden seçkin örnekler seslendirildi. Karabük Üniversitesi (KBÜ) Edebiyat Kulübü tarafından düzenlenen "Ã‚şık Müziği Sunumu ve Dinleti" programında halk şairleri olarak da bilinen ünlü aşıklar konuşularak aşık geleneğinden seçkin örnekler seslendirildi.



Edebiyat Fakültesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeki Tekin, Gazi Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevilay Çınar, Dilara Kayacı, İlahiyat Fakültesi Okutmanı Can Doğan, akademik personel ve öğrenciler katıldı.



Gazi Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevilay Çınar yaptığı sunumda âşık sanatçıları, kullandıkları malzemeleri, âşık müziğinin kaynakları ve âşık müziği hakkında genel bilgiler verdi.



Okutman Can Doğan şefliğinde, Gazi Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevilay Çınar ve Dilara Kayacı ise aşık müziği örnekleri ile müzik dinletisi sundular.

