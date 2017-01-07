07.01.2017 15:46 KBGC'ne yeni yönetim

Kahramanmaraş Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti (KBGC) Başkanı Abid Vanlı'nın Elazığ Basın İlan Kurumu (BİK) Müdürü olarak atanmasının ardından başkanlığı Aslan Deveboynu getirildi. Kahramanmaraş Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti (KBGC) Başkanı Abid Vanlı'nın Elazığ Basın İlan Kurumu (BİK) Müdürü olarak atanmasının ardından başkanlığı Aslan Deveboynu getirildi.



Kervanhan tesislerinde düzenlenen öğle yemeğinde bir araya gelen gazeteciler, Kahramanmaraş Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti'nin yeni yönetimini belirledi.



Eski Kahramanmaraş Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti (KBGC) Başkanı Abid Vanlı'nın selamla konuşmasının ardından toplantıya katılan gazeteciler, tek tek söz alarak görüşlerini dile getirdi.



Aslan Deveboynu başkanlığındaki Kahramanmaraş Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti'nin yeni yönetimi şu isimlerden oluştu;



Serdar Erdoğan Yılmaz, Mehmet Mümtaz Yüzbaşıoğlu, Ökkeş Saatçi, Ömer Kösebalaban.

