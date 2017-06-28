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KBB profesörü 53 yaşında ziraat fakültesini bitirdi
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KBB profesörü 53 yaşında ziraat fakültesini bitirdi

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yıllardır kulak, burun, boğaz (KBB) uzmanı olarak hizmet veren Prof. Dr. Oğuz İbrahim Basut, 53 yaşında ziraat fakültesinden de mezun oldu.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yıllardır kulak, burun, boğaz (KBB) uzmanı olarak hizmet veren Prof. Dr. Oğuz İbrahim Basut, 53 yaşında ziraat fakültesinden de mezun oldu.
Torunları yaşındaki öğrencilerle birlikte ikinci fakültesini bitiren Basut, 53 yaşında bölüm ikincisi olarak Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden mezun oldu. Görev yaptığı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ameliyattan çıkıp ziraat fakültesinde tarlada çalışarak mezun olan KBB Uzmanı Prof. Dr. Oğuz İbrahim Basut, azmiyle herkesin takdirini kazandı.
28 yıldır Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde KBB Uzmanı olarak vazife yaptığını ifade eden Basut, "Yaşım ilerledikçe birtakım hobilerle uğraşmaya başladım. Bu hobilerimin başında toprakla uğraşmak geliyordu. Bu konuda biraz daha bilgilenmek için ziraat mühendisi arkadaşlarımdan bilgi almaya başladım. Daha sonra hobi olarak yaptığım ziraatın okulunu bitirip daha profesyonel yapmaya karar verdim ve Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünden ziraat mühendisi olarak mezun oldum. Herkesin bir hobisi olmasını düşünüyorum. Herkes yaptığı işi iyi yapmalı. Ben de hobimi iyi yapmak adına böyle bir yola başvurdum. Bilgiden faydalandım. Mümkün olduğunca insan sağlığına yararlı bir şekilde hobimle uğraşmak için ziraat mühendisi oldum" dedi.

"AMELİYATTAN ÇIKIP TARLAYA KOŞTUM"
Bunca işi arasında ikinci okuluna zaman ayırdığını belirten Basut, "Bunca işimin arasında daha erken kalktım, televizyon izlemeyi bıraktım ve daha geç yatıp derslere çalıştım. Başarı fedakarlık gerektirir. Ben de fedakarlık yaparak ziraat fakültesinden 53 yaşında ikinci olarak mezun oldum. İki ameliyat arasında derse girdiğim anlar oldu. Ziraat fakültesinde ders görürken ameliyata girdiğim, hasta muayene ettiğim oldu. Ziraat fakültesi öğrencilerinin benimle çalışmak ilk başlarda tuhafına gitti. 'Tıp profesörü olmuş birinin burada ne işi var' diye sordular. Ben hayata bakış açımı anlattıktan sonra benden çok keyif almaya başladılar. Öğrenci arkadaşlarımı çok seviyorum. Onlarla keyifli anlar geçirdim. Ben onlardan çok şey öğrendim, onlar da benden çok şey öğrendi" şeklinde konuştu.

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