Kazılan yeri açan görevliler şoke oldu

Beylikdüzü Gürpınar Mezarlığında yeni doğmuş bir bebek cesedi bulundu. Toprağın yeni kazıldığı anlaşan yerini açan ekipler bebek cesediyle karşılaşınca şoke oldu. Polis ekipleri bebeği gömüp kaçanların yakalanması için çalışma başlattı.

Beylikdüzü Gürpınar Mezarlığında yeni doğmuş bir bebek cesedi bulundu. Toprağın yeni kazıldığı anlaşan yerini açan ekipler bebek cesediyle karşılaşınca şoke oldu. Polis ekipleri bebeği gömüp kaçanların yakalanması için çalışma başlattı.

Beylikdüzü Gürpınar Mezarlığında yeni doğan bir bebek cesedi bulundu. Edinilen bilgiye göre, mezarlık görevlileri sabah mezarlığı dolaşmaya çıktıklarında mezarlığın bir tarafında toprağın yeni kazıldığından şüphelenip polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri mezarlıkta inceleme başlattı.

Görevlilerin şüphelendiği noktayı kazan ekipler yeni doğmuş bir bebek cesediyle karşılaştı. Ceset ile karşılaşan polis ekipleri durumu olay yeri inceleme ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler ceset üzerinde ve mezarlıkta inceleme yaparak, ip ucu aradı. İncelemeler tamamlandıktan sonra bir kutuya konulan bebeğin cansız bedeni Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis ekipleri bebeği gömüp kaçanların yakalanması için çalışma başlattı.

(Volkan Kayalar/İHA)