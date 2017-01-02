02.01.2017 14:30 Kazdağları muhteşem kar manzaraları ile adeta büyülüyor

Balıkesir ve Çanakkale il sınırını oluşturan Kazdağları yağan kar sonrası oluşan doğal güzellikleri ile dikkatleri çekiyor. Balıkesir ve Çanakkale il sınırını oluşturan Kazdağları yağan kar sonrası oluşan doğal güzellikleri ile dikkatleri çekiyor.



Çanakkale ile Balıkesir illeri arasında yer alan Kazdağları muhteşem doğası, canlı türü, endemik bitkileri ve mitolojik hikayeleri ile yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor. Bir çok doğa sporuna da ev sahipliği yapan Kazdağları son bir hafta içinde yaşanan kar yağışları sonrasında adeta beyaz bir gelinlik giydi. Beyaz kar örtüsü ile dikkatleri çeken Kazdağları yürüyüşçülerin, avcıların ve fotoğraf meraklılarının son günlerde gözde uğrak noktaları arasında yer alıyor. Kar ve doğanın muhteşem uyumunun gözler önüne serildiği Kazdağları görselleri ile adeta büyülüyor.

