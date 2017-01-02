02.01.2017 11:15 Kazaya yerine giden ambulans takla attı: 3 yaralı

Şanlıurfa'da kazaya giden ambulansın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 sağlık görevlisi yaralandı. Şanlıurfa'da kazaya giden ambulansın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 sağlık görevlisi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa-Adıyaman karayolunun Bozova ilçesine bağlı Yaylak kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Mehmet C.'nin kullandığı 63 M 3130 plakalı ambulans, gizli buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla attı. Kazada ambulans sürücüsü Mehmet C. ile birlikte Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Akif D. ve Paramedik Abdurrahman Y. yaralandı. Yaralılar olay yerine giden başka bir ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken diğer kazanın yaralısı ise başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

