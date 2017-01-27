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Kazaya müdahale eden polise otomobil çarptı
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Kazaya müdahale eden polise otomobil çarptı

Aksaray'da trafik kazasına müdahale eden polis memuru, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Aksaray'da trafik kazasına müdahale eden polis memuru, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Olay, Nakkaş Mahallesi Somuncu Baba Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Somuncu Baba Caddesi üzerinde bir araç sürücüsü buzlu yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek bir evin duvarına çarptı. Sürücü, aracının kaskolu olması nedeniyle olay yerine polis ekibi çağırdı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. Yapılan inceleme sırasında trafik polislerinden Fikret G.'ye (43), buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan Enes S. (51) idaresindeki 68 BL 585 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın üstüne düşen polis memuru yaralanırken, otomobil ise duvara çarparak durabildi. Ekip arkadaşının haber vermesi üzerine olay yerine takviye polis ekipleri ve ambulans sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan polis memuru, ambulansla Aksaray Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza sonrası polis memuruna çarpan otomobil sürücüsü Enes S. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
(Yasin Can/İHA)


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