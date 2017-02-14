14.02.2017 12:22 Kazaya müdahale eden polis aracına başka araç çarptı: 1 polis yaralı

Zonguldak-İstanbul karayolunda sabah saatlerinde meydana gelen maddi hasarlı kazaya müdahale eden trafik polislerinin aracına karlı yolda kayan başka bir araç çarptı. Kazada yaralanan bir polis memuru hastaneye kaldırıldı. Zonguldak-İstanbul karayolunda sabah saatlerinde meydana gelen maddi hasarlı kazaya müdahale eden trafik polislerinin aracına karlı yolda kayan başka bir araç çarptı. Kazada yaralanan bir polis memuru hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Zonguldak-İstanbul karayolunun Elmacı köyü mevkisinde yaşandı. İddiaya göre, karlı yolda çarpışan hafifi ticari kamyonet su kanalına düşüp ters dönerken, 34 LC 6708 plakalı otomobil de refüje düştü. Kazada yaralanan olmazken, sürücüler kaza raporu için polis çağırdı. Trafik polisleri Ergül E. ile Halil Ö. kaza ile ilgili inceleme yaptıkları sırada, Emrah T.'nin kullandığı 67 LC 836 plakalı panelvan araç karlı yolda duramayarak 67 A 4538 plakalı polis aracına çarptı.

Kazada araç içerisinde tutanak tanzim eden trafik polisi Ergül E. başını çarparak hafif şekilde yaralandı. Yaralı polis memuru hastanede tedavisinin ardından taburcu edildi. Ekiplerin her iki kazayla ilgili çalışmaları tamamlandıktan sonra yol kontrollü olarak trafiğe açıldı. Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

(Sertaç Özdemir - Vedat Kılıç / İHA)

