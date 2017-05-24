Kazaya karışan otomobil metrobüs yoluna daldı

Bakırköy'de D-100 Karayolu'nda çarpışan iki otomobilden biri metrobüs yoluna daldı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Bakırköy'de D-100 Karayolu'nda çarpışan iki otomobilden biri metrobüs yoluna daldı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Olay akşam saat 22.30 sıralarında D-100 Karayolu Bakırköy İncirli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen 34 AF4991 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önündeki Sebahat Enez yönetimindeki 34 UY 2711 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle 34 AF 4991 plakalı araç bariyerlere çarparak metrobüs yoluna girdi. O sırada metrobüsün geçmemesi olası bir faciayı önlerken kazada ismi öğrenilemeyen sürücü yaralandı.

Yaralı sürücü olay gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Metrobüs yoluna giren araç çekici ile buradan kaldırıldı. Bu sırada metrobüs seferleri tek şeritten gerçekleşirken D-100 Karayolu'nda yoğun trafik oluştu.

Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

