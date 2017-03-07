Kazaya davetiye çıkardı

Bursa'da seyir halindeki kamyonun açık unutulan damperi az kalsın faciaya sebep oluyordu.

Bursa'da seyir halindeki kamyonun açık unutulan damperi az kalsın faciaya sebep oluyordu.

Amatör kameralara yansıyan görüntülerde, İstanbul-Bursa yolu üzerindeki bir alışveriş merkezinin önünden hızla geçen geçen kamyon şehir merkezi istikametine doğru damperi açık şekilde seyrederken diğer sürücüler tarafından uyarılıyor. Önce aldırış etmeyen kamyon sürücüsü ısrarlı uyarıların ardından bir sonraki trafik lambalarında durup damperi indiriyor. Faciaya davetiye çıkarılan olayda şans eseri herhangi bir kaza meydana gelmiyor.

