Hapoel Beer Sheva Teknik Direktörü Barak Bakhar, 'Biz buraya oynamak için geldik ve sonunda kazanmak için sahaya çıkacağız' dedi.

Hapoel Beer Sheva Teknik Direktörü Barak Bakhar, "Biz buraya oynamak için geldik ve sonunda kazanmak için sahaya çıkacağız" dedi.

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Beşiktaş ile Hapoel Beer Sheva arasında oynanacak maç öncesi düzenlenen basın toplantısında İsrail temsilcisinin Teknik Direktörü açıklamalarda bulundu.



"KENDİ İŞİMİZE BAKALIM"

Barak Bakhar, İstanbul'a oynamak için geldiklerini belirterek, "Kazanmak için sahaya çıkacağız. İki takım da en iyi kadrosunu ortaya koyacak, Beşiktaş'ta en iyi kadrosuyla sahada olacak. Pek fazla otelden çıkamadığımız için bir şey yapamıyoruz. Yine de biz kendi işimize bakalım" açıklamalarında bulundu.



SAHAR: "ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Hapoel Beer Shevalı futbolcu Ben Sahar'a, İsrail'de alınan sonucun kendilerini etkileyip etkilemediğinin sorulması üzerine, "Bu sadece bizi daha çok birleştiriyor biz yarınki maçı düşünüyoruz sadece. Biz elimizden geleni yapacağız. Eninde sonunda sadece kazanmak amaçlı buradayız. Biz bu maçı çevirmek için elimizden geleni yapacağız" yanıtını verdi.



SON İDMANI YAPTILAR

Beşiktaş ile yarın karşılaşacak olan İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva, son idmanını yaptı.

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanşında yarın siyah-beyazlı takımın konuğu olacak olan İsrail ekibi, son hazırlıklarını tamamladı.

Maçın oynanacağı Vodafone Arena'da saat 20.00'da son idmanına başlayan Hapoel Beer Sheva'nın taktik idmanı Teknik Direktör Barak Bakhar yönetiminde yapıldı. Deneyimli teknik direktör futbolcularına ilk olarak düz koşu yaptırırken ardından top çalışmasına geçildi. İdmanın geriye kalan bölümü basına kapalı gerçekleştirildi. Hapoel Beer Sheva'nın antrenmanının son bölümünde taktik çalışması yapıldığı ifade edildi.

(Doğan Gündoğdu - Uygar Aydın /İHA)