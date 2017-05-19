'Kazandığımız için mutluyum'

Olympiakos Başantrenörü Ioannis Sfairopoulos, finale çıktıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Olympiakos Başantrenörü Ioannis Sfairopoulos, finale çıktıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Olympiakos, THY Euroleague Final-Four'da karşılaştığı CSKA Moskova'yı skorla mağlup ederek, finale yükseldi. Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Olympiakos Başantrenörü Ioannis Sfairopoulos, "Çok önemli bir kazanımdı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Panik yapmamamız çok önemliydi. İlk yarıda 15 sayı geri düştüğümüzde farkı azaltmamamız çok önemliydi. İkinci yarının başında iyi oynadık. 2, 3 sayı fark kalmıştı. İkinci yarıda iyi oynadık. Son çeyrekte savunmada çok iyiydik. Çok önemli 3 sayı atışları bulduk. Öne geçtikten sonra akıllı oynadık. Oyunu kontrol ettiler. Çok önemli bir rakibe karşı önemli bir galibiyet aldık. Taraftarlarıma çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum kazandığımız için. Basketbol takım oyunudur. Ben oyuncuların adını öne çıkarmak istiyorum kendi adımı değil" şeklinde konuştu.



CSKA MOSKOVA CEPHESİ

CSKA Moskova Başantrenörü Dimitris Itoudis, Olympiakos'un çok iyi bir takım olduğunu belirterek, "Bizden daha çok savaştılar. Hücumda durdular ve ritmimizi bozdular" dedi.

CSKA Moskova, THY Euroleague Final-Four'da mücadele ettiği Olympiakos'a 82-78'lik skorla mağlup oldu ve elendi. Mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan CSKA Moskova Başantrenörü Dimitris Itoudis, "Olympiakos'u tebrik ederim. Yarı finalde bir bakıma finaldir. İyi ve kötü yanlarımız oldu. Takım olarak iyi şeyleri sürdüremedik. Son çeyrekte Olympiakos geri gelip, iyi işler çıkardı. Maç iki takıma da çok yakındı. Analiz ile ilgili çok şey söylenir ama bizim için zor bir an. Ne yazık ki finale kalamadık. Biz çalışmaya devam edeceğiz. Kendimize inanmaya devam edeceğiz. Olympiakos çok iyi bir takım. Burada herkesin şansı var. Bizden daha çok savaştılar. Hücumda durdular ve ritmimizi bozdular" şeklinde konuştu.

Oyun planınız var mı şeklindeki soruya Itoudis, "Gerçekten bunu mu soruyorsunuz?" diyerek sinirlendi.

(Oğuzhan Ort /İHA)