Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
'Kazanarak devam etmek istiyoruz'
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

'Kazanarak devam etmek istiyoruz'

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe ile oynayacaklarını maç ile ilgili olarak, 'Kazanmak ve kazanarak devam etmek istiyoruz' dedi.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe ile oynayacaklarını maç ile ilgili olarak, "Kazanmak ve kazanarak devam etmek istiyoruz" dedi.
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Milli takımdaki futbolcuların gelmesiyle birlikte tam takım çalıştıklarını söyleyen Avcı, "Yedi oyuncumuz milli takımlardaydı. Döndüler ve bugün itibarıyla tamamlandık. Onun dışındakilerle burada çok iyi çalıştık. Oyuncular çok istekliydi, tüm antrenmanları amacına yönelik yaptılar. Gelen oyuncularımızda bir sakatlık yok, bu önemli. Bugün ilk kez tam takım beraber çalışacağız. Şu an enerjimiz iyi, iyi gidiyoruz ve iyi çalışıyoruz. Kazanmak ve kazanarak devam etmek istiyoruz. Çok değerli bir takım ile oynayacağız. Onlar da çıkış yapmak ve iyi duruma gelmek istiyorlar. Zihinsel yorgunlukları var. Bütün detayları düşündük, umarım güzel bir maç olur. Umarım iki takım adına da iyi bir oyun olur, sonucu bizim olursa da bu bizi mutlu eder" diye konuştu.

"BU TEMPOYA ALIŞACAĞIZ"
Zorlu fikstürün hatırlatılması üzerine deneyimli çalıştırıcı, "Bu tempoya alışacağız. Ay sonuna kadar 6 müsabaka oynayacağız. Bu yoğunluğa alışacağız. Geniş ve alternatifli bir kadromuz var. Herkese sıra gelecek. En iyisini yapmaya çalışacaklar" değerlendirmesini yaptı.

"7. MAÇ OYNANDIKTAN SONRA DAHA NET GÖREBİLECEĞİZ"
Fikstürün geneline bakan bir teknik adam olmadığını söyleyen Avcı, "Hep hafta giderek hareket ediyoruz. Ligin 4. maçını oynayacağız. Bu sezon transferde herkes çok hareketli bir sezon geçirdi. Herkes çok önemli oyuncular aldılar. Takım uyumları nasıl olacak, onu bir sonraki milli takım arası, 7. maç oynandıktan sonra daha net görebileceğiz. Fikstür avantajı değil, önemli olan maç kazanmak" ifadelerini kullandı.

"MİLLİ TAKIMI TEBRİK EDERİM"
A Milli Futbol Takımı'nı da Hırvatistan galibiyetinden dolayı tebrik eden Abdullah Avcı, "İyi bir dönüş oldu, Dünya Kupası Elemeleri'nde şansları devam ediyor. Yeni hoca ve ekibe başarılar dilerim. Milli takıma giden oyuncularımızın da performansları da iyiydi. Bu da bizi mutlu etti. Eylül ayı başlangıcı kötü, sonundaki maç ise iyi oldu. Ekim ayı belirleyici olacak. Tüm duygu ve düşüncemiz, orada çalışmış bir teknik adam olarak da ülke adına ve oyuncular adına dünya kupasında olmak deneyim kazandıracaktır. Umarım Dünya Kupası'nda olacağız, önemli bir virajdan döndük, bunu dönebiliyorsak, bir sonrakinin daha iyi olabileceğini düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

"ELİA GELDİĞİNDEN BU YANA SON DERECE OLUMLU"
Elia'nın performansının sorulması üzerine Avcı, "Elia geldiğinden bu yana son derece olumlu. Hem skora etki eden, hem de takım ve sistem oyunu içinde buna ayak uydurmaya çalışan bir oyuncu. Kenar oyuncuları takviyeleri yaptık. Kerim ve Tunay geldi, Edin bizimleydi. Rekabetin olduğu bir ortamı yaşıyoruz. Elia'nın performansı iyi gidiyor, umarım böyle devam edecek" dedi.
(Oğuzhan Ort/İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
'Kazanarak devam etmek istiyoruz'
Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Karabükspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü
THY'den ABD'ye uçacak yolculara kritik uyarı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Hulusi Akar eşine yöneltilen eleştirilere cevap verdi
Hulusi Akar eşine yöneltilen eleştirilere cevap verdi
Bakanlık'tan 81 ile genelge! Her okulda görev yapacaklar
Bakanlık'tan 81 ile genelge! Her okulda görev yapacaklar
İstifa haberi doların ateşini düşürdü (Dolar kaç TL 7 Eylül 2017)
İstifa haberi doların ateşini düşürdü (Dolar kaç TL 7 Eylül 2017)
EuroBasket 2017'de günün toplu sonuçları
EuroBasket 2017'de günün toplu sonuçları
İsrail jetleri, Hama'da Suriye ordusu mevzilerini vurdu: 2 ölü
İsrail jetleri, Hama'da Suriye ordusu mevzilerini vurdu: 2 ölü
Suudi Kral, Trump'a kaplan kürkünden kaftan hediye etti
Suudi Kral, Trump'a kaplan kürkünden kaftan hediye etti
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
'Kazanarak devam etmek istiyoruz'
'Kazanarak devam etmek istiyoruz'
Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Karabükspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Karabükspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü
Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü
THY'den ABD'ye uçacak yolculara kritik uyarı
THY'den ABD'ye uçacak yolculara kritik uyarı
Sırbistan zorlanmadı
Sırbistan zorlanmadı
'Avrupa merkezli tarih tasavvurunu aşabildiğimiz söylenemez'
'Avrupa merkezli tarih tasavvurunu aşabildiğimiz söylenemez'
Zeynep Yetgil, ikinci defa dünya üçüncüsü
Zeynep Yetgil, ikinci defa dünya üçüncüsü
Brad Wanamaker Fenerbahçe Doğuş'ta
Brad Wanamaker Fenerbahçe Doğuş'ta
Rusya: ABD, DEAŞ'lı komutanları tahliye etti
Rusya: ABD, DEAŞ'lı komutanları tahliye etti
Taksi ve dolmuş ücretlerine zam geldi
Taksi ve dolmuş ücretlerine zam geldi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English