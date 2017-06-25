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'Kazanarak bitirmek istedik ve kazandık'
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'Kazanarak bitirmek istedik ve kazandık'

A Milli Kadın Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, 72-63 kazandıkları Letonya maçı sonrası, 'Kazanarak bitirmek istedik ve kazandık. Oyuncularımızı kutluyorum. Dünya Şampiyonası hedefimizdi, ona ulaştık' dedi.

A Milli Kadın Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, 72-63 kazandıkları Letonya maçı sonrası, "Kazanarak bitirmek istedik ve kazandık. Oyuncularımızı kutluyorum. Dünya Şampiyonası hedefimizdi, ona ulaştık" dedi.
Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan A Milli Kadın Basketbol Takımı, beşincilik mücadelesinde Letonya ile karşılaştı. Karşılaşmayı A Milli Kadın Basketbol Takımı, 72-63 kazanarak Avrupa 5'incisi oldu. Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan A Milli Kadın Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, "Hem mutluyuz hem üzgünüz. Madalya almayı çok istiyorduk. Madalya alabilecek kadar da iyi basketbol oynuyorduk. Yunanistan maçında 10 -12 dakika kötü oynayınca mental olarak çöktük. Sonrasında ayağa kalkıp Dünya Şampiyonasına katılma hedefimize tutunduk. Bugünkü maç bir formalite maçıydı. Bu maçı yapmak bütün oyuncular için zordu. Neticede dün turnuva teorik olarak bitmişti. Yine de çıktık, mücadele ettik. Kazanarak bitirmek istedik ve kazandık. Oyuncularımızı kutluyorum. Dünya Şampiyonası hedefimizdi, ona ulaştık. Önümüzde bakacağız, ona en iyi şekilde hazırlanacağız. Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı orada ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek" şeklinde konuştu.

OLCAY ÇAKIR TURGUT: "AVRUPA'NIN EN İYİ BEŞİNCİ TAKIMIYIZ"
Milli oyuncu Olcay Çakır Turgut, 72-63 kazandıkları Letonya maçı sonrası, "Avrupa'nın en iyi beşinci takımıyız. Bizi destekleyen herkese çok teşekkür ederiz" dedi.
Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan A Milli Kadın Basketbol Takımı, beşincilik mücadelesinde Letonya ile karşılaştı. Karşılaşmayı A Milli Kadın Basketbol Takımı, 72-63 kazanarak Avrupa 5'incisi oldu. Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan milli oyuncu Olcay Çakır Turgut, "Dünya Şampiyonası'na katılmak için dün hak kazanmıştık evet ama bugün burada da oynamamız gereken bir maç vardı. Avrupa Şampiyonası'ndaki sıralamamızı belirledik ve beşinci olduk. Avrupa'nın en iyi beşinci takımıyız. Bu bizim için gurur verici bir durum. Bizi destekleyen herkese çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

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